Estados Unidos ofrece un premio de US$125.000 para quien logre erradicar al mejillón cebra que tapa cañerías
Estados Unidos lanzó un concurso millonario para erradicar al mejillón cebra, una especie que colapsa tuberías y genera grandes pérdidas.
Un buque vació sus tanques en los Grandes Lagos durante los años ochenta e introdujo al mejillón cebra en Norteamérica sin saberlo. Cuatro décadas después, las autoridades de los Estados Unidos ofrecen una enorme recompensa económica para encontrar una solución definitiva contra esta gravísima plaga que destruye la infraestructura hídrica.
Cómo es el premio para eliminar al mejillón invasor de Estados Unidos
El Bureau of Reclamation estructuró el concurso en tres fases con el objetivo de frenar la propagación de las larvas microscópicas a través de las embarcaciones recreativas. Tras una ronda inicial donde se premiaron seis proyectos de tecnología novedosos, los ganadores avanzan hacia la etapa final, donde el primer puesto podrá llevarse hasta 125.000 dólares en efectivo. En total, el organismo federal destinará 550.000 dólares para los diferentes prototipos de control a lo largo de todo Estados Unidos.
El origen de este problema ambiental le cuesta al país más de 1.000 millones de dólares anuales en tareas de reparación y mantenimiento. Estos pequeños moluscos se adhieren rápidamente a cualquier superficie dura, obstruyendo las plantas potabilizadoras, colapsando las redes de agua y alterando de manera irreversible el ecosistema nativo de los distintos lagos.
Para combatirlos de manera efectiva, los científicos evalúan múltiples soluciones alternativas y seguras, como biopesticidas, ondas acústicas y lámparas de luz ultravioleta. El objetivo principal es encontrar un método portátil que logre descontaminar los botes de los turistas en cuestión de minutos sin generar residuos tóxicos, evitando así afectar a la flora y fauna local.
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