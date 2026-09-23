Estados Unidos ofrece un premio de US$125.000 para quien logre erradicar al mejillón cebra que tapa cañerías

Cómo es el premio para eliminar al mejillón invasor de Estados Unidos

El Bureau of Reclamation estructuró el concurso en tres fases con el objetivo de frenar la propagación de las larvas microscópicas a través de las embarcaciones recreativas. Tras una ronda inicial donde se premiaron seis proyectos de tecnología novedosos, los ganadores avanzan hacia la etapa final, donde el primer puesto podrá llevarse hasta 125.000 dólares en efectivo. En total, el organismo federal destinará 550.000 dólares para los diferentes prototipos de control a lo largo de todo Estados Unidos.