Mendoza: detuvieron a uno de los hijos de la docente jubilada que apareció calcinada

Allanamiento e hipótesis

Durante un allanamiento realizado en una propiedad vinculada a uno de los hijos de la víctima, la Policía de Mendoza halló un arsenal: cartuchos de diferentes calibres (20, 24, 16, 12 y 22 largo), vaina de fusil servida, 121 vainas servidas, 25 cartuchos inscriptos con 12 mm, 19 municiones calibre 22 largo, 40 municiones calibre 9 mm con diversas inscripciones, y dos cargadores de calibre 380 marca Bersa.

Además se encontraron tres pantalones, tres pares de borcegos, un buzo, una campera símil cuero con mancha hemática y un cuchillo. Estos objetos serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con el hecho.

Los investigadores determinaron que Margarita había logrado vender un Audi A1 y con ese dinero planeaba viajar a Europa. Incluso había invitado a un familiar a que la acompañe en su recorrido.

Esos dos datos —el consumo del sospechoso y el dinero de la víctima— hacen que la fiscalía sostenga la hipótesis de que el crimen de Gutiérrez tuvo un móvil económico.

El hallazgo del cuerpo se había producido el martes cerca de las 8, cuando la empleada doméstica llegó a limpiar la casa. Margarita vivía sola en su chalet, ya que su marido había fallecido años atrás.

Se sorprendió porque encontró el portón sin candado y la puerta principal abierta, además de un fuerte olor que salía desde adentro. Llegó a ver que la casa adentro estaba muy desordenada. Por ese motivo cruzó al microhospital, en la vereda de enfrente y avisó a la guardia de seguridad.

El cadáver estaba severamente dañado. Había sido rociado con algún tipo de ácido y estaba totalmente quemado de la cintura hacia arriba.

Quién era Margarita Gutiérrez

Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N°0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

Gutiérrez era viuda de Enrique Olivio Demaldé, empresario juninense fallecido hace alrededor de tres años, y madre de tres hijos, entre ellos Ever y Mariano Demaldé, ambos ligados al mundo del fútbol. Hacia el tercero en cuestión (y mayor de los tres) David, es sobre quien recaen las sospechas.

La mujer también tuvo participación en la vida pública local: fue concejal por el Partido Demócrata y mantuvo durante años presencia en actividades sociales e institucionales de Junín. En la comunidad, su figura aparecía vinculada tanto a la educación inicial como al compromiso público.

Tras la noticia de su muerte, los mensajes de lamento y despedida se replicaron en redes sociales, donde vecinos y exalumnos destacaron la calidez y el profesionalismo de Margarita.