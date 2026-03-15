Mercurio retrógrado en Piscis 2026: cómo afecta a cada signo y qué precauciones tomar según la astrología

Recibe una energía de estabilidad emocional. Es un buen momento para ordenar sentimientos y disfrutar de pequeños placeres cotidianos que aporten tranquilidad.

Géminis

Al estar regido por Mercurio, sentirá este tránsito con mayor intensidad. Escuchar antes de hablar será clave para evitar confusiones y malentendidos.

Cáncer

La energía astral favorece el refugio en el hogar y el fortalecimiento de los vínculos familiares. Compartir tiempo con seres queridos ayudará a mantener el equilibrio emocional.

Leo

Será una etapa que exige disciplina. No es momento de apresurar resultados, sino de sostener esfuerzos con paciencia para evitar frustraciones.

Virgo

Podrían aparecer oportunidades relacionadas con la estabilidad económica. La clave será organizar prioridades y planificar con atención cada paso.

Libra

Las relaciones personales ocuparán un lugar central. Será importante elegir qué vínculos profundizar y cuáles dejar atrás.

Escorpio

Se abre una etapa de transformación interna. Aunque la intensidad emocional estará presente, también será un buen momento para sanar situaciones del pasado.

Sagitario

La expansión típica del signo se reemplaza por una etapa más meticulosa. La dedicación a los detalles permitirá concretar proyectos con mayor solidez.

Capricornio

Se presenta una etapa productiva con logros visibles. También podrían surgir oportunidades relacionadas con viajes o crecimiento profesional.

Acuario

Las ideas estarán presentes, pero el exceso mental puede generar agotamiento. Encontrar equilibrio entre trabajo y descanso será fundamental.

Piscis

Con Mercurio retrógrado en su signo, vivirá el tránsito con mayor profundidad emocional. Conectar con lo espiritual y confiar en personas cercanas será clave para atravesar este período.