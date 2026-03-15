Mercurio retrógrado en Piscis 2026: cómo afecta a cada signo y qué precauciones tomar según la astrología
El tránsito planetario trae una fuerte carga emocional y la necesidad de cerrar etapas. Conocé las predicciones para reflexionar y evitar conflictos esta semana.
Según las predicciones este tránsito se produce en el signo de Piscis, por lo que tendrá una fuerte carga emocional y podría traer recuerdos del pasado, situaciones inconclusas o la necesidad de cerrar etapas.
Aunque muchas personas asocian Mercurio retrógrado con problemas o conflictos, los especialistas en astrología señalan que también es un momento ideal para reflexionar, ordenar ideas y revisar decisiones importantes antes de avanzar.
Qué les depara a todos los signos durante este Mercurio Retrógrado
Aries
La recomendación será bajar el ritmo. La impulsividad puede jugar en contra si no se maneja con calma. Este período favorece revisar proyectos que ya comenzaron en lugar de iniciar nuevos.
Tauro
Recibe una energía de estabilidad emocional. Es un buen momento para ordenar sentimientos y disfrutar de pequeños placeres cotidianos que aporten tranquilidad.
Géminis
Al estar regido por Mercurio, sentirá este tránsito con mayor intensidad. Escuchar antes de hablar será clave para evitar confusiones y malentendidos.
Cáncer
La energía astral favorece el refugio en el hogar y el fortalecimiento de los vínculos familiares. Compartir tiempo con seres queridos ayudará a mantener el equilibrio emocional.
Leo
Será una etapa que exige disciplina. No es momento de apresurar resultados, sino de sostener esfuerzos con paciencia para evitar frustraciones.
Virgo
Podrían aparecer oportunidades relacionadas con la estabilidad económica. La clave será organizar prioridades y planificar con atención cada paso.
Libra
Las relaciones personales ocuparán un lugar central. Será importante elegir qué vínculos profundizar y cuáles dejar atrás.
Escorpio
Se abre una etapa de transformación interna. Aunque la intensidad emocional estará presente, también será un buen momento para sanar situaciones del pasado.
Sagitario
La expansión típica del signo se reemplaza por una etapa más meticulosa. La dedicación a los detalles permitirá concretar proyectos con mayor solidez.
Capricornio
Se presenta una etapa productiva con logros visibles. También podrían surgir oportunidades relacionadas con viajes o crecimiento profesional.
Acuario
Las ideas estarán presentes, pero el exceso mental puede generar agotamiento. Encontrar equilibrio entre trabajo y descanso será fundamental.
Piscis
Con Mercurio retrógrado en su signo, vivirá el tránsito con mayor profundidad emocional. Conectar con lo espiritual y confiar en personas cercanas será clave para atravesar este período.
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