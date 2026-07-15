Mundial 2026: los cinco signos del zodíaco que viven el torneo con mayor fanatismo y pasión

Durante el Mundial 2026 suele organizar reuniones, mirar los partidos acompañado y contagiar su entusiasmo a todos los que lo rodean. Vive cada fecha con intensidad y convierte cualquier encuentro en una verdadera celebración.

Escorpio: el que más sufre cada resultado

Cuando Escorpio elige una selección o un equipo, se entrega por completo.

Durante el Mundial desarrolla un fuerte vínculo emocional con cada partido y experimenta cada jugada con enorme intensidad. Un gol puede cambiarle el día y un error del equipo puede dejarlo pensando durante horas.

Sagitario: el que disfruta de la fiesta del Mundial

Para Sagitario, la Copa del Mundo representa mucho más que fútbol.

Le apasiona el intercambio entre culturas, el clima festivo y la posibilidad de ver competir a países de todos los continentes. Además, mantiene una actitud optimista durante todo el torneo y, incluso cuando su selección no consigue buenos resultados, encuentra motivos para seguir disfrutando del espectáculo.

Cáncer: el que más se emociona con la camiseta

Entre todos los signos, Cáncer suele ser uno de los más sentimentales durante el Mundial 2026.

Su fuerte sentido de pertenencia hace que cada partido de su selección tenga un significado especial. Las victorias quedan grabadas como recuerdos inolvidables y las derrotas suelen vivirse con una tristeza muy profunda.