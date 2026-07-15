Las Malvinas son Argentinas: la bandera que mostraron los jugadores de la Selección Argentina
Luego de todas las polémicas en la previa, los jugadores argentinos hicieron flamear una bandera que es el sentir popular del país.
La histórica victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en Atlanta desató una verdadera fiesta en la intimidad del plantel, en donde incluso contra la veda de la FIFA, los jugadores de la "Scaloneta" no dudaron en insistir con el reclamo histórico por la soberanía argentina de las Islas Malvinas.
En medio de la euforia y los cantos en el campo de juego del Mercedes-Benz Stadium, los futbolistas argentinos sumaron un fuerte condimento político al posar para las fotos sosteniendo una bandera con una leyenda inequívoca: "Las Malvinas son argentinas".
El gesto de los jugadores no es casualidad y se mete de lleno en la gran controversia geopolítica que atravesó las jornadas previas al clásico de semifinales.
La previa de la polémica: prohibición de FIFA a las banderas sobre Malvinas
La aparición del trapo por parte de los propios protagonistas desafía directamente las directivas impuestas para este partido.
En los días previos, las autoridades del torneo y la FIFA ratificaron la estricta prohibición de ingresar al estadio con banderas, carteles o camisetas que contuvieran "mensajes políticos, raciales o provocativos". En esa categoría, las autoridades locales de Atlanta —con el aval de la delegación de seguridad argentina— incluyeron explícitamente cualquier referencia a las Islas Malvinas, lo que generó un fuerte rechazo en la hinchada albiceleste.
Desde la Casa Rosada y el Ministerio de Seguridad de la Nación habían intentado bajarle el tono a la polémica histórica para evitar rispideces diplomáticas con el Reino Unido y no entorpecer los estrictos controles de la organización estadounidense, argumentando que las reglas de admisión correspondían únicamente a la FIFA.
De esta manera, mientras desde las esferas gubernamentales y los despachos oficiales se administró el clima previo con extrema frialdad y "perfil bajo", los futbolistas de la Scaloneta decidieron canalizar el sentimiento popular en el momento del desahogo.
Con este gesto en pleno festejo del vestuario, los jugadores demostraron que, para ellos, el cruce contra los ingleses estuvo muy lejos de ser "un partido más" y dejaron en claro que el reclamo de soberanía nacional sigue latiendo con fuerza en el corazón del plantel subcampeón de América y finalista del mundo.
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