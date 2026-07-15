Confirman feriado para este jueves 16 de julio tras la épica victoria de la Selección Argentina
Varios distritos gozan de un feriado justo este jueves 16 de julio, luego de lo que fue una batalla ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.
Luego de la enorme parálisis y la extrema tensión que se adueñaron del país este miércoles durante el trascendental triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, el calendario le preparó un guiño espectacular a un grupo de bonaerenses para el día después de los festejos, con un feriado ideal.
El durísimo choque disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta dejó las pulsaciones por las nubes, gargantas cansadas y una euforia difícil de disipar de un momento a otro tras haber sellado el ansiado pasaje a la final ante España.
Por suerte, para los vecinos de 15 localidades de la provincia de Buenos Aires, el destino les deparó un beneficio ideal: este jueves 16 de julio tendrán un feriado para descansar, recuperar la voz y procesar la alegría sin tener que madrugar.
Hay un clamor popular en la Argentina para que el Gobierno Nacional dé un feriado. Ya había estado el pedido en la previa, que no fue escuchado por la gestión libertaria ni siquiera para empleados estatales, y se reiteró tras la épica victoria.
Qué localidades tienen feriado este jueves 16 de julio
El mapa del descanso bonaerense para este jueves 16 de julio abarca a los siguientes municipios y ciudades:
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Zona Norte y Oeste: Carmen de Areco, General Rodríguez y Zárate.
Zona Centro y Alrededores: Cañuelas, Chivilcoy, Carlos Casares y Las Flores.
Zona Sur y Costa Atlántica: Necochea, Lobería, Benito Juárez y Carmen de Patagones.
Zona Oeste Profundo: General Villegas, Pellegrini y General Lamadrid.
Debido a la celebración de sus respectivas fiestas patronales, una decena de distritos bonaerenses gozarán de un feriado local. La medida contempla el asueto en la administración pública, la suspensión de las clases en todos los niveles y el cierre de las sucursales del Banco Provincia, garantizando un día de descanso absoluto justo en el post-partido más importante del año.
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