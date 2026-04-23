NASA: las nuevas declaraciones sobre el asteroide que se acerca a la Tierra
Un nuevo informe de la NASA volvió a poner el foco en un asteroide que se acercará a la Tierra en los próximos años. Todos los detalles.
El asteroide Apophis volvió a captar la atención del mundo tras nuevas declaraciones de la NASA. Este cuerpo celeste, conocido popularmente como el “Dios del Caos”, tendrá un acercamiento histórico a la Tierra en 2029.
A pesar de la expectativa que genera, los especialistas fueron claros: no existe riesgo de impacto ni peligro para el planeta en el corto ni mediano plazo. El interés, en realidad, está puesto en el valor científico del evento, que permitirá estudiar de cerca un objeto que conserva material primitivo del sistema solar.
Más cerca que nuestros satélites
El 13 de abril de 2029, Apophis pasará a unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia menor a la de muchos satélites geoestacionarios, que orbitan alrededor de los 36.000 kilómetros.
Con un tamaño estimado de unos 340 metros de diámetro, este asteroide es comparable en volumen a grandes estructuras como la Torre Eiffel. Su forma alargada y composición lo convierten en un objeto de gran interés para la comunidad científica.
Este tipo de acercamientos son extremadamente raros y ocurren cada varios miles de años, lo que hace que el evento sea aún más relevante.
Qué observarán los científicos
Durante su paso, los científicos analizarán cómo la gravedad de la Tierra afecta a Apophis. Se espera que el asteroide experimente fenómenos como:
- Deformaciones por fuerzas de marea
- Posibles desprendimientos de rocas
- Cambios en su rotación
- Pequeños “sismos” en su superficie
Estos procesos permitirán obtener información clave sobre su estructura interna y composición.
Además, el evento podrá observarse a simple vista en regiones de Europa, África y partes de Asia, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. En otras zonas del mundo, se podrá seguir a través de transmisiones en vivo organizadas por agencias espaciales.
En definitiva, más que una amenaza, el paso de Apophis representa una oportunidad única para la ciencia, que permitirá entender mejor el origen del sistema solar y el comportamiento de estos cuerpos celestes.
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