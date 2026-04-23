NASA: las nuevas declaraciones sobre el asteroide que se acerca a la Tierra

Qué observarán los científicos

Durante su paso, los científicos analizarán cómo la gravedad de la Tierra afecta a Apophis. Se espera que el asteroide experimente fenómenos como:

Deformaciones por fuerzas de marea

Posibles desprendimientos de rocas

Cambios en su rotación

Pequeños “sismos” en su superficie

Estos procesos permitirán obtener información clave sobre su estructura interna y composición.

Además, el evento podrá observarse a simple vista en regiones de Europa, África y partes de Asia, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. En otras zonas del mundo, se podrá seguir a través de transmisiones en vivo organizadas por agencias espaciales.

En definitiva, más que una amenaza, el paso de Apophis representa una oportunidad única para la ciencia, que permitirá entender mejor el origen del sistema solar y el comportamiento de estos cuerpos celestes.