Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con bares antiguos que está a poco tiempo de la Ciudad
Con aire de campo, bares tradicionales y mucha tranquilidad, este pueblo bonaerense se posiciona como una de las escapadas más tentadoras.
A menos de dos horas del ritmo acelerado de la Ciudad de Buenos Aires, el pequeño pueblo de Villars aparece como una alternativa perfecta para quienes buscan desconectar sin hacer un viaje largo. Ubicado en el partido de General Las Heras, este destino combina tranquilidad, historia y gastronomía de campo, manteniendo un perfil bajo que lo aleja del turismo masivo.
Con calles arboladas, espacios verdes y rincones cargados de historia ferroviaria, Villars invita a bajar el ritmo y disfrutar de un plan simple: caminar, comer rico y descansar.
Qué se puede hacer en Villars
Una de las principales propuestas en Villars es recorrer su circuito gastronómico, donde se destacan bares rurales y bodegones que conservan recetas tradicionales y ese clima típico de pueblo.
Entre los lugares más elegidos aparecen:
- El histórico Bar Manolo (Lo de Forte)
- El Encuentro
- Lo de Lala
En estos espacios se pueden disfrutar platos clásicos como empanadas, pastas caseras y carnes, además de opciones dulces típicas como los churros artesanales.
El paseo también puede incluir una visita a la antigua estación ferroviaria, hoy convertida en biblioteca y museo, donde se conserva parte de la historia del tren en la región. Para quienes prefieren el aire libre, el Monte Vinelli ofrece un entorno natural ideal para descansar, hacer picnic o simplemente caminar.
Dónde queda Villars
El pueblo de Villars se encuentra sobre la Ruta Provincial 6, a unos 98 kilómetros del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Su cercanía lo convierte en un destino accesible, pero lo suficientemente alejado como para ofrecer una experiencia distinta, marcada por el silencio, la naturaleza y la vida de pueblo.
Cómo llegar a Villars
Llegar a Villars es sencillo y se puede hacer tanto en auto como en transporte público. En vehículo, el recorrido desde la Ciudad de Buenos Aires incluye tomar la autopista Ricchieri, luego la Ezeiza-Cañuelas y finalmente la Ruta Provincial 6, en un trayecto que dura aproximadamente una hora y veinte minutos.
Para quienes no tienen auto, existe la opción de transporte público con la línea 136, que conecta la ciudad con el pueblo en cerca de dos horas.
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