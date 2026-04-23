Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con bares antiguos que está a poco tiempo de la Ciudad

El paseo también puede incluir una visita a la antigua estación ferroviaria, hoy convertida en biblioteca y museo, donde se conserva parte de la historia del tren en la región. Para quienes prefieren el aire libre, el Monte Vinelli ofrece un entorno natural ideal para descansar, hacer picnic o simplemente caminar.

Dónde queda Villars

El pueblo de Villars se encuentra sobre la Ruta Provincial 6, a unos 98 kilómetros del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Su cercanía lo convierte en un destino accesible, pero lo suficientemente alejado como para ofrecer una experiencia distinta, marcada por el silencio, la naturaleza y la vida de pueblo.

Cómo llegar a Villars

Llegar a Villars es sencillo y se puede hacer tanto en auto como en transporte público. En vehículo, el recorrido desde la Ciudad de Buenos Aires incluye tomar la autopista Ricchieri, luego la Ezeiza-Cañuelas y finalmente la Ruta Provincial 6, en un trayecto que dura aproximadamente una hora y veinte minutos.

Para quienes no tienen auto, existe la opción de transporte público con la línea 136, que conecta la ciudad con el pueblo en cerca de dos horas.