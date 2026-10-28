El telescopio Swift de la NASA está sin control y caerá en la Tierra: cuándo ocurrirá
El observatorio perdió altura y se acerca a su reingreso, tras dejar un importante legado de descubrimientos astronómicos.
La NASA estima que el telescopio espacial Swift reingresará sin control en la atmósfera terrestre durante las próximas semanas, después de casi 22 años de actividad. La trayectoria del satélite incluye una franja que abarca buena parte de Sudamérica, por lo que Argentina se encuentra entre las zonas donde podrían caer fragmentos, aunque la agencia considera bajo el riesgo de daños.
Según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la nave vuela a una altura inferior a 275 kilómetros, donde el roce con partículas de la atmósfera se vuelve más intenso. Esa fuerza, conocida como resistencia atmosférica, actúa como un freno sobre el satélite. En términos simples, el aire que todavía existe a esa altura reduce su velocidad y hace que pierda órbita de forma gradual.
“La mayor resistencia atmosférica a esta altura impide que los telescopios observen con precisión objetivos astronómicos”, explicó la NASA en el comunicado que confirmó el final de la misión.
Cuándo reingresará el telescopio Swift y qué riesgo representa
El telescopio espacial Swift se acerca al final de su misión. La NASA prevé que reingrese sin control en la atmósfera terrestre durante las próximas semanas, después de casi 22 años de observaciones astronómicas. La agencia estima que el calor destruirá la mayor parte de su estructura y considera bajo el riesgo de que los restos provoquen daños en la superficie.
La NASA evaluó una alternativa para prolongar la vida útil de Swift: elevarlo a una órbita más alta. El telescopio no contaba con propulsores propios capaces de compensar su descenso, por lo que necesitaba la intervención de otra nave.
La empresa estadounidense Katalyst Space Technologies propuso utilizar una nave robótica llamada LINK, diseñada para acercarse al observatorio, sujetarlo mediante brazos mecánicos y desplazarlo hacia una altitud más segura. La operación buscaba extender las observaciones científicas del telescopio durante algunos años.
El plan, sin embargo, quedó descartado. De acuerdo con información difundida por la compañía, LINK presentó problemas técnicos irreversibles durante su trayecto hacia Swift. Esas fallas impidieron realizar un acercamiento seguro al observatorio.
Ghonhee Lee, director ejecutivo de Katalyst Space Technologies, sostuvo tras la cancelación de la misión que la empresa asumió un desafío de alto riesgo. “Aceptamos este desafío de alto riesgo y alta recompensa y estamos orgullosos de los hitos que alcanzamos en el camino”, afirmó.
¿Podrían caer fragmentos en Argentina?
Según las estimaciones de la NASA, el intenso calor generado durante el reingreso destruirá la mayor parte de la estructura del telescopio. Aun así, algunos restos podrían sobrevivir y alcanzar la superficie terrestre.
La órbita de Swift atraviesa una amplia franja que se extiende desde el centro de México hasta gran parte de Sudamérica, incluyendo territorio argentino. Sin embargo, la agencia remarca que todavía no es posible determinar un punto preciso de caída y que la probabilidad de que los fragmentos provoquen daños materiales o lesiones es muy baja.
Además, gran parte del corredor de reingreso se encuentra sobre océanos o regiones poco pobladas, lo que reduce considerablemente los riesgos asociados a este tipo de eventos.
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