El telescopio Swift de la NASA está sin control y caerá en la Tierra: cuándo ocurrirá

La empresa estadounidense Katalyst Space Technologies propuso utilizar una nave robótica llamada LINK, diseñada para acercarse al observatorio, sujetarlo mediante brazos mecánicos y desplazarlo hacia una altitud más segura. La operación buscaba extender las observaciones científicas del telescopio durante algunos años.

El plan, sin embargo, quedó descartado. De acuerdo con información difundida por la compañía, LINK presentó problemas técnicos irreversibles durante su trayecto hacia Swift. Esas fallas impidieron realizar un acercamiento seguro al observatorio.

Ghonhee Lee, director ejecutivo de Katalyst Space Technologies, sostuvo tras la cancelación de la misión que la empresa asumió un desafío de alto riesgo. “Aceptamos este desafío de alto riesgo y alta recompensa y estamos orgullosos de los hitos que alcanzamos en el camino”, afirmó.

¿Podrían caer fragmentos en Argentina?

Según las estimaciones de la NASA, el intenso calor generado durante el reingreso destruirá la mayor parte de la estructura del telescopio. Aun así, algunos restos podrían sobrevivir y alcanzar la superficie terrestre.

La órbita de Swift atraviesa una amplia franja que se extiende desde el centro de México hasta gran parte de Sudamérica, incluyendo territorio argentino. Sin embargo, la agencia remarca que todavía no es posible determinar un punto preciso de caída y que la probabilidad de que los fragmentos provoquen daños materiales o lesiones es muy baja.

Además, gran parte del corredor de reingreso se encuentra sobre océanos o regiones poco pobladas, lo que reduce considerablemente los riesgos asociados a este tipo de eventos.