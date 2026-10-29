La NASA: la oficina que detecta posibles impactos con 100 años de anticipación

Scout estudia los objetos recientemente descubiertos que todavía no fueron confirmados y estima sus posibles trayectorias durante los días y semanas siguientes.

Por su parte, Sentry analiza asteroides cercanos a la Tierra ya identificados y calcula las probabilidades de impacto durante los próximos 100 años.

Ambos programas actualizan sus estimaciones a medida que reciben nuevas observaciones, lo que permite reducir la incertidumbre sobre las trayectorias.

La NASA también prepara el telescopio NEO Surveyor, diseñado para detectar asteroides oscuros mediante tecnología infrarroja. Durante sus primeros cinco años de operaciones, buscará descubrir al menos dos tercios de los objetos cercanos a la Tierra de más de 140 metros de diámetro que todavía no fueron identificados.

Qué significa que un asteroide aparezca en la lista de riesgo de impacto

La NASA publica los resultados de Sentry en una lista de riesgo de impacto disponible para consulta pública. Sin embargo, que un asteroide figure en este registro no significa que necesariamente vaya a chocar contra la Tierra.

Según el CNEOS, todos los meses ingresan nuevos objetos a la lista y otros son retirados cuando las observaciones adicionales permiten descartar posibles trayectorias de colisión.

Para evaluar estos riesgos, los científicos utilizan la escala de Turín, que clasifica las amenazas mediante valores del 0 al 10 según la probabilidad de impacto y sus consecuencias.

También emplean la escala de Palermo, que compara el riesgo calculado con la probabilidad estadística habitual de impactos de asteroides de tamaño similar o superior.

Estas herramientas permiten interpretar la información sin generar alarmas innecesarias y determinar qué objetos requieren mayor seguimiento.

Con la futura incorporación de NEO Surveyor, la NASA espera ampliar su capacidad para descubrir asteroides difíciles de observar y mejorar la vigilancia de posibles amenazas espaciales, especialmente aquellas que podrían provocar daños importantes a escala regional.