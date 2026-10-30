Alerta científica de la NASA: cómo el fenómeno El Niño altera el color de las aguas oceánicas a nivel global

Al reducirse la presencia de estos organismos y de sus pigmentos, cambia la manera en que el agua absorbe y refleja la luz. Por ello, las zonas que antes podían mostrar tonalidades verdes pasan a presentar un azul más intenso.

El impacto de este fenómeno en la vida marina

La disminución del fitoplancton puede repercutir en toda la cadena alimentaria del océano, ya que estos organismos microscópicos constituyen la base de numerosos ecosistemas y sirven de alimento al zooplancton, que a su vez es consumido por diversas especies marinas. Cuando el fitoplancton escasea, los efectos se trasladan a peces, aves y mamíferos que dependen directa o indirectamente de él.

El Niño, con "una intensidad sin precedentes"

Los especialistas advirtieron en las últimas horas que, este año, el fenómeno podría ser "sin precedentes" y estar "literalmente fuera de las escalas de seguimiento". “Es un fenómeno colosal. Es una verdadera fuerza destructiva (...) va a golpear de lleno a América Latina, África oriental y austral, Asia y la región del Pacífico", alertó Tom Fletcher, jefe de operaciones humanitarias de la ONU.

Además, adelantó que "esto generará choques económicos y alimentará aún más los conflictos, los desplazamientos de poblaciones y las migraciones", por lo que hizo un llamamiento a realizar acciones “anticipadas y coordinadas” de forma urgente. “No podemos impedir El Niño, pero sí podemos prevenir muchas de sus consecuencias humanas más graves", sostuvo.

Por su parte, la argentina Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), sostuvo que el episodio actual de El Niño "podría ser de una intensidad sin precedentes, superando literalmente las escalas de seguimiento". "Alcanzará su máxima intensidad hacia finales de 2026, pero sus repercusiones se sentirán mucho después de esa fecha", afirmó.

De acuerdo a la última evaluación de la OMM, entre noviembre y enero, la temperatura de la superficie marina del Pacífico sería 3,8 grados superior a la media. “En algunos episodios de El Niño particularmente intensos, hemos observado valores cercanos a 3, los cuales tuvieron repercusiones muy significativas a nivel mundial. Pero en este caso nos salimos del marco de nuestros registros y estadísticas habituales sobre lo que podemos esperar", cerró Saulo.