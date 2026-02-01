MinutoUno

No las tires: el truco infalible para arreglar la punta de las zapatillas y que queden como nuevas

Se despegan por el uso, pero tienen arreglo. La clave es usar papel de diario para la forma y un adhesivo especial. El paso a paso para salvar tu par favorito.

El truco casero ideal para alargar la vida de las zapatillas deportivas y urbanas permite mantener la comodidad y la resistencia del calzado más elegido. Aunque son durables, las puntas suelen dañarse primero por el roce constante con el piso y el despegue de la suela.

Con este método simple y efectivo, es posible reparar tu par favorito en casa y seguir usándolo sin necesidad de comprar zapatillas nuevas.

El truco para arreglar las zapatillas

El desgaste diario afecta a las zapatillas más que a cualquier otra prenda, y uno de los problemas más comunes es que la punta de la suela se despegue por el roce constante con el piso.

Frente a esta situación, un truco casero bien hecho puede marcar la diferencia y permitir que el calzado vuelva a usarse sin inconvenientes. No es una solución instantánea, pero con paciencia y los materiales adecuados se logra una reparación firme y duradera.

Lo principal es contar con un adhesivo especial para calzado, pensado para goma y superficies flexibles. Acá te compartimos el paso a paso para reparar la punta de las zapatillas:

  • Colocá una bola grande de papel o diario dentro de la zapatilla hasta que recupere su forma original. Este paso es clave para que la puntera quede bien alineada al momento de pegar.
  • Limpiá en profundidad la zona despegada, tanto la suela como la tela o cuero superior. Retirá restos de pegamento viejo, polvo y suciedad con un paño seco o apenas humedecido.
  • Dejá secar completamente la superficie antes de aplicar el adhesivo, ya que la humedad puede arruinar la fijación.
  • Aplicá el pegamento para calzado en ambas partes de la puntera, de manera pareja y sin excesos, cubriendo bien toda la zona que se va a unir.
  • Esperá el tiempo indicado en el envase del adhesivo para que tome cuerpo y genere mejor agarre.
  • Uní la suela con la parte superior de la zapatilla, presionando con firmeza durante varios segundos para asegurar la adherencia.
  • Mantené la presión colocando peso sobre la punta o usando una banda elástica durante al menos 30 minutos.
  • Dejá secar la zapatilla en un lugar ventilado, sin usarla, respetando el tiempo de curado recomendado por el fabricante.

Siguiendo este procedimiento, la puntera queda firme y las zapatillas pueden seguir usándose por mucho más tiempo, evitando tener que comprar un par nuevo.

