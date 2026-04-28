Entrenamiento en casa: tres ejercicios simples para mejorar tu salud integral y evitar el sedentarismo hoy acá
Conocé cómo hacer un gran entrenamiento en tu propia casa con estos tres ejercicios simples. Evitá el sedentarismo y mejorá toda tu salud integral hoy mismo ya.
Mover el cuerpo es fundamental para tener una buena salud, pero no todas las personas tienen el tiempo o el dinero para ir al gimnasio. Los expertos en salud y entrenamiento recomiendan practicar a diario una serie de ejercicios que no requieren ni tiempo ni dinero.
Estos movimientos se pueden practicar muy fácilmente a lo largo del día. Son alternativas muy sencillas para mover el cuerpo y prevenir todos los problemas de salud que pueden venir con el sedentarismo.
Tara De Leon, entrenadora personal, y Lori Diamos, fisioterapeuta y fundadora de PT Pearls, una empresa de bienestar en Chicago, contaron cuáles son estos simples ejercicios que todos pueden incorporar en su día a día de manera simple. "Aunque no tengas tiempo de ir al gimnasio, sí tenés tiempo para una colación de ejercicio”, explica Tara De Leon.
Los ejercicios para hacer en casa
1. Estirate siempre que estés sentado
Si estás en el trabajo y no tenés la posibilidad de moverte de tu silla, igual podés sumar estiramientos para mover tu cuerpo. “Rotaciones de hombros, estiramientos de cuello, de muñecas y manos, ¡o incluso una micro-meditación sirven!”, dice De Leon.
“Los levantamientos de talones sentados pueden aumentar el metabolismo y mejorar el azúcar en sangre en más de un 50%, según la investigación”, agrega. Agarrá tu cuello por detrás con las dos manos y hacé círculos con la cabeza bien despacio. Luego, agarrate la cintura con las dos manos y hacé una torsión con el tronco del cuerpo hacia un lado y después para el otro.
2. Ponete de pie al menos una vez cada una hora
“Los estudios muestran que estar sentado mucho tiempo tiene efectos negativos en la salud cardiovascular, metabólica y musculoesquelética que no podés compensar con un único entrenamiento después. Cortar el sedentarismo cada 45 a 60 minutos, aunque sea con un par de minutos de caminata, estiramientos o cambios de postura, ayuda a restaurar la circulación y la concentración", dice la experta.
3. Sumá todos los pasos al día que puedas
Si tenés la posibilidad de ir al trabajo caminando, o al menos caminar un par de cuadras a la ida y/o a la vuelta cuando vayas a tomar el transporte público, hacelo. No hace falta que te compliques demasiado si no tenés tiempo para ir a caminar. Podés incorporar estas caminatas en tu rutina, y una vez que te acostumbres, se va a sentir natural.
“Hacer varios viajes para llevar las compras o la ropa al piso de arriba suele ser una buena idea. La idea es volver nuestra vida tan activa que no necesitemos entrenamientos súper intensos", dice De Leon. Cuanto más puedas caminar, mejor, pero lo mejor es incorporar excusas para caminar todos los días.
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