Descubrí Chile: el pueblo con unas postales de lagos y montañas increíbles y con pocos habitantes
Está ubicado en la Región Metropolitana, a 40 kilómetros de Santiago. Su gran atracción es la Fiesta de la Sandía. Descubrí este paraíso acá.
Chile sorprende por su variedad de paisajes: desiertos áridos, cordilleras nevadas, lagos cristalinos y bosques verdes. Cada región ofrece experiencias únicas, donde la tranquilidad de la naturaleza y aventuras al aire libre se fusionan para atrapar la atención de los turistas.
Entre estos destinos se destaca Paine, un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros de Santiago que ganó popularidad gracias a sus valles verdes y un entorno ideal para el turismo rural. Además de su reconocida producción de sandías, este sitio mantiene vivas tradiciones y fiestas locales que lo convierten en un lugar perfecto para quienes buscan alejarse del bullicio de las grandes ciudades.
Qué se puede hacer en Paine
Se puede recorrer el entorno rural, disfrutar de comidas caseras y sumergirse en la tranquilidad del campo. Durante el verano, el pueblo cobra vida con la Fiesta de la Sandía, donde los visitantes encuentran puestos de gastronomía local, juegos y música folclórica.
Uno de los lugares imperdibles es la Laguna de Aculeo, ideal para remar en kayak o jugar al paddle, aunque también se puede dar paseos por sus orillas y respirar aire puro mientras se observa la naturaleza. Además, hay áreas para acampar con familia o amigos.
Para los amantes del trekking y la naturaleza, la Reserva Natural Altos de Cantillana ofrece senderos entre bosques y miradores panorámicos. Los fanáticos del vino pueden recorrer viñedos como Viña Pérez Cruz o Viña Antiyal, donde se realizan degustaciones y se aprende sobre la producción local.
Además, la Expo Paine Rural permite acercarse a las costumbres del campo chileno, con talleres, exhibiciones y productos típicos que reflejan la identidad de la zona.
Dónde queda Paine
Este sitio se encuentra en el corazón de Chile, dentro de la Región Metropolitana, aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Santiago. El pueblo está rodeado de valles agrícolas y colinas bajas, con la famosa Laguna de Aculeo muy cerca, un lugar que atrae a quienes buscan naturaleza y actividades al aire libre.
Cómo llegar a Paine
Para llegar a Paine desde Santiago, la manera más rápida es conducir por la Ruta 5 hacia el sur. El viaje suele durar cerca de una hora, aunque puede variar según el tráfico. Otra alternativa es tomar un autobús interurbano desde la capital, con salidas frecuentes que conectan directamente con esta localidad del sur de la Región Metropolitana.
