Descubrí Chile: el pueblo con unas postales de lagos y montañas increíbles y con pocos habitantes

Además, la Expo Paine Rural permite acercarse a las costumbres del campo chileno, con talleres, exhibiciones y productos típicos que reflejan la identidad de la zona.

Dónde queda Paine

Este sitio se encuentra en el corazón de Chile, dentro de la Región Metropolitana, aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Santiago. El pueblo está rodeado de valles agrícolas y colinas bajas, con la famosa Laguna de Aculeo muy cerca, un lugar que atrae a quienes buscan naturaleza y actividades al aire libre.

Cómo llegar a Paine

Para llegar a Paine desde Santiago, la manera más rápida es conducir por la Ruta 5 hacia el sur. El viaje suele durar cerca de una hora, aunque puede variar según el tráfico. Otra alternativa es tomar un autobús interurbano desde la capital, con salidas frecuentes que conectan directamente con esta localidad del sur de la Región Metropolitana.