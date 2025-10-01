MinutoUno

Octubre arrancó con un nuevo millonario gracias al Quini 6: cuánto ganó y de dónde es

Sorteo millonario del Quini 6

El sorteo del Quini 6 de este miércoles primero de octubre de 2025 dejó un nuevo millonario en el país, gracias a que un afortunado acertó en soledad todos los números de la modalidad La Segunda.

Cuándo ganó y de dónde es el nuevo millonario

El ganador del primer sorteo del décimo mes del año acertó todos los números de la modalidad La Segunda, que fueron los siguientes: 27 03 18 08 01 20 y gracias a eso se llevó 650 millones de pesos.

quini 6
Pozo millonario del Quini 6

La apuesta ganadora de este miércoles primero de octubre se jugó en una agencia de la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe.

Quini 6: sorteo del miércoles 1 de octubre

TRADICIONAL

  • Nros: 25 08 36 32 31 10
  • Vacante

LA SEGUNDA

  • Nros: 27 03 18 08 01 20
  • 1 ganador: 650.000.000

REVANCHA

  • Nros: 31 25 20 22 17 29
  • Vacante

SIEMPRE SALE

  • Nros: 43 20 42 28 07 39
  • 7 ganadores con 5 aciertos: $34.470.157,50 cada uno

PRÓXIMO SORTEO

  • Sorteos miércoles y domingos 21.15.

POZO ESTIMADO

  • millonario

CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6

  • La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

