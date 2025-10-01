Octubre arrancó con un nuevo millonario gracias al Quini 6: cuánto ganó y de dónde es
El sorteo del Quini 6 de este miércoles primero de octubre de 2025 dejó un nuevo millonario en el país, gracias a que un afortunado acertó en soledad todos los números de la modalidad La Segunda.
Cuándo ganó y de dónde es el nuevo millonario
El ganador del primer sorteo del décimo mes del año acertó todos los números de la modalidad La Segunda, que fueron los siguientes: 27 03 18 08 01 20 y gracias a eso se llevó 650 millones de pesos.
La apuesta ganadora de este miércoles primero de octubre se jugó en una agencia de la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe.
Quini 6: sorteo del miércoles 1 de octubre
TRADICIONAL
- Nros: 25 08 36 32 31 10
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 27 03 18 08 01 20
- 1 ganador: 650.000.000
REVANCHA
- Nros: 31 25 20 22 17 29
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 43 20 42 28 07 39
- 7 ganadores con 5 aciertos: $34.470.157,50 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- millonario
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
