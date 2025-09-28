Quini 6 en vivo el sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre de 2025: los números ganadores de hoy
El sorteo del Quini 6 número 3308 de este domingo 28 de septiembre de 2025, que se lleva a cabo en la provincia de Santa Fe, tiene como siempre un pozo millonario en premios.
Quini 6: sorteo del domingo 28 de septiembre
TRADICIONAL
- Nros: 22 14 02 09 30 31
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 33 13 18 12 04 10
- Vacante
REVANCHA
- Nros: 02 18 15 07 22 27
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 38 12 28 23 33 11
- 21 ganadores con 5 aciertos: $14.777.032,50 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- millonario
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
