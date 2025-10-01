"¿Cárcel o bala?": así cruzó Vilma Ripoll a José Luis Espert en la Comisión de Presupuesto

La diputada continuó cuestionando la capacidad de Espert para conducir la comisión: "¿Me pregunto si Espert puede presidir esta comisión? Claro que no, ni un día más debe estar en su cargo. El problema es que con eso solo no alcanza. No alcanza porque acá sale a la luz que es el socio del narcotráfico", señaló, reforzando los rumores y acusaciones que durante semanas habían circulado en los pasillos del Congreso y que motivaron un intenso debate político sobre su continuidad al frente de la comisión.

En un tono irónico, Ripoll también se refirió a la relación de Espert con personajes muy cuestionados, en particular a Fred Machado: "Además nos quiere vender que se encontró con un tipo que tenía un avión y casualmente le dijo 'te llevo, te preparo la muestra de tu libro, después te traigo, después te hago hacer la campaña y después te doy el auto blindado, después te pago la campaña'. A mí nunca me pasó: está bien, soy de izquierda, nunca me van a invitar a un avión para llevarme a ningún lado", lanzó entre risas contenidas y murmullos.

A pesar de la ofensiva de Unión por la Patria y de legisladores de la izquierda, no se logró reunir la mayoría necesaria para destituir a Espert, quien continuará al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda mientras se desarrollan los debates sobre el proyecto de Presupuesto 2026. La jornada evidenció, sin embargo, que la tensión política alrededor de su figura persiste y que las discusiones sobre su eventual permanencia seguirán siendo un eje central en los próximos encuentros del Congreso.