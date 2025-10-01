"¿Cárcel o bala?": así cruzó Vilma Ripoll a José Luis Espert en la Comisión de Presupuesto
La diputada lo cuestionó por sus presuntos vínculos con narcotráfico y vinculó lo sucedido con la polémica frase del libertario.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada cargada de tensión política, donde los números del Presupuesto 2026 pasaron a un segundo plano frente al cruce de declaraciones entre legisladores y el presidente de la comisión, el economista libertario José Luis Espert.
La diputada de izquierda Vilma Ripoll se convirtió en protagonista al encabezar un duro cuestionamiento al dirigente de La Libertad Avanza, en medio de la exposición formal del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien inició la discusión técnica del proyecto con su experiencia en el recinto, tras haber participado de la Ley de Bases y del fallido Presupuesto 2025.
Ripoll no se contuvo y lanzó un desafiante interrogante hacia Espert, recordando sus polémicas declaraciones y acciones recientes: "Gracias señor presidente, hay que decirle porque es una formalidad. Porque la verdad lo que le quería preguntar después de todas las denuncias que hay y después de habernos dicho 'zurditos, van a correr': usted ya corrió con la moto y además nos dijo 'cárcel o bala'. Entonces ahora le puedo preguntar: ¿cuál elige, cárcel o bala?".
Sus palabras desataron un clima de tensión palpable en el recinto, donde varios diputados observaban la escena con mezcla de asombro y expectación.
La diputada continuó cuestionando la capacidad de Espert para conducir la comisión: "¿Me pregunto si Espert puede presidir esta comisión? Claro que no, ni un día más debe estar en su cargo. El problema es que con eso solo no alcanza. No alcanza porque acá sale a la luz que es el socio del narcotráfico", señaló, reforzando los rumores y acusaciones que durante semanas habían circulado en los pasillos del Congreso y que motivaron un intenso debate político sobre su continuidad al frente de la comisión.
En un tono irónico, Ripoll también se refirió a la relación de Espert con personajes muy cuestionados, en particular a Fred Machado: "Además nos quiere vender que se encontró con un tipo que tenía un avión y casualmente le dijo 'te llevo, te preparo la muestra de tu libro, después te traigo, después te hago hacer la campaña y después te doy el auto blindado, después te pago la campaña'. A mí nunca me pasó: está bien, soy de izquierda, nunca me van a invitar a un avión para llevarme a ningún lado", lanzó entre risas contenidas y murmullos.
A pesar de la ofensiva de Unión por la Patria y de legisladores de la izquierda, no se logró reunir la mayoría necesaria para destituir a Espert, quien continuará al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda mientras se desarrollan los debates sobre el proyecto de Presupuesto 2026. La jornada evidenció, sin embargo, que la tensión política alrededor de su figura persiste y que las discusiones sobre su eventual permanencia seguirán siendo un eje central en los próximos encuentros del Congreso.
