Más cambios en Telefe: ¿se suspende La Voz Argentina hoy miércoles por el Mundial Sub-20?
Tras las numerosas modificaciones del canal de las pelotas, la audiencia se pregunta si hoy habrá emisión o el fútbol volverá a postergar el reality.
Ya comenzó el Cuarto Round en La Voz Argentina (Telefe) y, de esta manera, se adentra en sus etapas decisivas. Una vez superado el Tercer Round, la competencia arrancó esta nueva fase, donde los cinco mejores talentos de cada equipo se enfrentan para asegurar su lugar en los cuartos de final y posicionarse como favoritos de cara al final del programa.
Bajo la conducción de Nico Occhiato, esta nueva etapa está diseñada para maximizar el drama y la estrategia. Los participantes deberán actuar de forma individual, buscando deslumbrar a los coaches para conseguir su pase. El sistema de clasificación implementa una doble salvación: dos de los cinco artistas son rescatados directamente por su propio coach, mientras que otros dos conseguirán avanzar gracias a un sistema de votación secreta de los coaches oponentes.
Esto deja a tres artistas sin el respaldo de su capitán, y, de ese grupo, uno quedará inevitablemente fuera del reality de talento.
De esta manera, solo cuatro integrantes por equipo lograrán seguir en competencia para los esperados cuartos de final, una fase que contará con actuaciones vibrantes, la presencia de público en vivo y, crucialmente, la apertura de las votaciones directas de los espectadores.
¿Se suspende la emisión de este miércoles por el partido de la Selección Argentina Sub-20?
La buena noticia para los espectadores es que, esta vez, no habrá suspensión en la emisión de la gala de La Voz Argentina. El partido que Argentina disputará con Australia tendrá lugar desde las 20 y, al término del duelo por el Mundial Sub-20, comenzará el reality de canto.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
El Cuarto Round de La Voz Argentina se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
