Más cambios en Telefe: ¿se suspende La Voz Argentina hoy miércoles por el Mundial Sub-20?

¿Se suspende la emisión de este miércoles por el partido de la Selección Argentina Sub-20?

La buena noticia para los espectadores es que, esta vez, no habrá suspensión en la emisión de la gala de La Voz Argentina. El partido que Argentina disputará con Australia tendrá lugar desde las 20 y, al término del duelo por el Mundial Sub-20, comenzará el reality de canto.

argentina sub 20 equipo

A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

El Cuarto Round de La Voz Argentina se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.

