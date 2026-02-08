MinutoUno

Ofertas imperdibles: los supermercados que están liquidando electrodomésticos a muy buenos precios

Lifestyle

Estas promociones están disponibles tanto en compras online como en tiendas físicas. Conocé todos los detalles en la nota.

Los supermercados que están liquidando electrodomésticos a muy buenos precios.

Los supermercados que están liquidando electrodomésticos a muy buenos precios.

Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.

Coto, una las principales cadenas de supermercados del país, lanzó nuevas promociones con rebajas que llegan hasta el 30% en electrodomésticos. Además, en muchos casos, los consumidores pueden acceder a pagos en cuotas sin interés, según el producto y el banco emisor de la tarjeta.

Los descuentos en Coto

Heladera no frost Hisense

  • Precio en oferta: $674.999
  • Descuento del 25%
  • Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés

Heladera Whirpool

  • Precio en oferta: $1.679.999
  • Descuento del 20%
  • Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés

Horno empotrable Top House

  • Precio en oferta: $282.199
  • Descuento del 15%
  • Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés

Lavarropa Drean 6KG

  • Precio en oferta: $419.999
  • Descuento del 30%
  • Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés

Microondas Top House

  • Precio en oferta: $169.999
  • Descuento del 15%
  • Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés

Pava eléctrica Top House

  • Precio en oferta: $29.999
  • Descuento del 25%
  • Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés

Robot de cocina Top House

  • Precio en oferta: $649.999

Auriculares Top House Vincha

  • Precio en oferta: $21.599
  • Descuento del 20%
  • Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés

Horno eléctrico Top House 55L

  • Precio en oferta: $149.399
  • Descuento del 25%
  • Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés

Otras ofertas de Coto

Smart TV Top House 55’’

  • Precio en oferta: $613.699
  • 15% de descuento
  • Se puede pagar en hasta 3 y 6 cuotas sin interés
  • Detalle: aclara que tiene un pixel quemado

Smart TV LG 55’’

  • Precio en oferta: $888.249
  • 15% de descuento
  • Se puede pagar en 3 y 6 cuotas sin interés

Smart TV LG 65’’

  • Precio en oferta: $1.453.499
  • 15% de descuento
  • Se puede pagar en 3 y 6 cuotas sin interés

Smart TV BGH 55’’

  • Precio en oferta: $750.549
  • 15% de descuento
  • Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés

Smart TV 43’’

  • Precio en oferta: $424.999
  • 15% de descuento
  • Se puede pagar en 3 y 6 cuotas sin interés

Smart TV BGH Led 32’’

  • Precio en oferta: $279.999
  • 20% de descuento
  • Oferta en un pago con Comunidad Coto

Smart TV Top House 32’’

  • Precio en oferta: $219.994
  • Descuento del 25%
  • Oferta en un pago con Comunidad Coto

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas