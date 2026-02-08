Ofertas imperdibles: los supermercados que están liquidando electrodomésticos a muy buenos precios
Estas promociones están disponibles tanto en compras online como en tiendas físicas. Conocé todos los detalles en la nota.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Coto, una las principales cadenas de supermercados del país, lanzó nuevas promociones con rebajas que llegan hasta el 30% en electrodomésticos. Además, en muchos casos, los consumidores pueden acceder a pagos en cuotas sin interés, según el producto y el banco emisor de la tarjeta.
Los descuentos en Coto
Heladera no frost Hisense
- Precio en oferta: $674.999
- Descuento del 25%
- Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés
Heladera Whirpool
- Precio en oferta: $1.679.999
- Descuento del 20%
- Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés
Horno empotrable Top House
- Precio en oferta: $282.199
- Descuento del 15%
- Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés
Lavarropa Drean 6KG
- Precio en oferta: $419.999
- Descuento del 30%
- Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés
Microondas Top House
- Precio en oferta: $169.999
- Descuento del 15%
- Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés
Pava eléctrica Top House
- Precio en oferta: $29.999
- Descuento del 25%
- Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés
Robot de cocina Top House
- Precio en oferta: $649.999
Auriculares Top House Vincha
- Precio en oferta: $21.599
- Descuento del 20%
- Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés
Horno eléctrico Top House 55L
- Precio en oferta: $149.399
- Descuento del 25%
- Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés
Otras ofertas de Coto
Smart TV Top House 55’’
- Precio en oferta: $613.699
- 15% de descuento
- Se puede pagar en hasta 3 y 6 cuotas sin interés
- Detalle: aclara que tiene un pixel quemado
Smart TV LG 55’’
- Precio en oferta: $888.249
- 15% de descuento
- Se puede pagar en 3 y 6 cuotas sin interés
Smart TV LG 65’’
- Precio en oferta: $1.453.499
- 15% de descuento
- Se puede pagar en 3 y 6 cuotas sin interés
Smart TV BGH 55’’
- Precio en oferta: $750.549
- 15% de descuento
- Se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés
Smart TV 43’’
- Precio en oferta: $424.999
- 15% de descuento
- Se puede pagar en 3 y 6 cuotas sin interés
Smart TV BGH Led 32’’
- Precio en oferta: $279.999
- 20% de descuento
- Oferta en un pago con Comunidad Coto
Smart TV Top House 32’’
- Precio en oferta: $219.994
- Descuento del 25%
- Oferta en un pago con Comunidad Coto
