Ofertas imperdibles: en qué supermercados encontrar celulares a menos de $200.000
Los beneficios son claves de cara a elegir un buen dispositivo móvil y las grandes cadenas hacen importantes ofertas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Coto y Carrefour pusieron en marcha campañas con descuentos especiales que, en algunos modelos, superan el 40% respecto a sus valores habituales.
El supermercado que está liquidando celulares a buen precio
Entre los modelos más elegidos en Carrefour se encuentran opciones desde menos de $160.000 en adelante.
- Tecno Spark (256 GB): una de las rebajas más profundas, con el precio rondando los $ 159 999.
- Tecno BG7 Spark (256 GB): también con descuento y posibilidad de pagar en cuotas.
- Samsung A06 (64 GB): con rebajas que ayudan a mantenerlo por debajo de los $ 210 000.
- Motorola E15 (64 GB) y Motorola G35 (128 GB): opciones con distintos niveles de descuento y planes de financiación.
Por su parte, Supermercados Coto ofrece descuentos en varios modelos y amplió la oferta a través de su plataforma online.
Entre los celulares con precio rebajado se encuentran:
- Samsung A06 (128 GB) y Samsung A15 (128 GB) con descuentos moderados.
- Samsung A54 (128 GB) con rebaja exclusiva en la web.
- Tecno Spark 30C (128 GB) y Noblex (64 GB) con opciones de financiación en cuotas sin interés.
Para aprovechar las promociones y los descuentos de la mejor manera posible, se recomienda:
- Comparar precios en los distintos canales (tienda física vs. online).
- Evaluar las condiciones de financiación, ya que algunas cuotas sin interés pueden estar sujetas a tarjetas o medios de pago específicos.
- Revisar la disponibilidad del stock por modelo, ya que en ofertas fuertes suele agotarse rápidamente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario