Ofertas en supermercados: donde encontrar los electrodomésticos a un 80% de descuento

Además, existen descuentos especiales para jubilados, con rebajas adicionales y topes más altos, lo que amplía el alcance de las promociones. En algunos casos, también se habilitan cuotas según la entidad bancaria, lo que suma flexibilidad al momento de comprar.

Por otro lado, Carrefour apuesta a una estrategia diferente, centrada en la financiación. Con su tarjeta propia, permite pagar en hasta 6 cuotas sin interés, facilitando la compra de productos más costosos.

A través del programa Mi Carrefour, los clientes pueden acceder a devoluciones que van del 10% al 20% en rubros seleccionados. A esto se suman promociones como el 2x1 en algunas categorías y descuentos importantes en electrodomésticos que se renuevan semanalmente.

En definitiva, la elección depende de lo que busque cada consumidor: quienes priorizan pagar menos en el momento suelen optar por Coto, mientras que quienes necesitan financiar encuentran en Carrefour una opción más conveniente.

Revisar los catálogos, los topes de reintegro y las condiciones de cada promoción es clave para aprovechar al máximo estas ofertas y lograr un ahorro real en la compra de electrodomésticos.