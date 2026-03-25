Ofertas en supermercados: donde encontrar los electrodomésticos a un 80% de descuento
Con descuentos que llegan hasta el 80% y opciones de pago en cuotas, las cadenas buscan atraer a consumidores que buscan cuidar el bolsillo sin resignar calidad.
Durante marzo, distritos supermercados lanzaron una nueva ola de promociones con descuentos de hasta el 80% en electrodomésticos, especialmente en productos pequeños como cafeteras, pavas eléctricas, licuadoras y freidoras de aire.
Estas ofertas no solo incluyen rebajas importantes, sino también planes de financiación en cuotas sin interés, reintegros bancarios y beneficios adicionales con programas de fidelización, lo que permite maximizar el ahorro si se combinan correctamente.
En un contexto económico desafiante, estas estrategias buscan incentivar el consumo ofreciendo alternativas más accesibles. Sin embargo, el verdadero beneficio depende de analizar bien cada promoción, ya que muchas incluyen condiciones específicas según el medio de pago o el tipo de cliente.
El supermercado con los electrodomésticos a un 80%
En el caso de Coto, la propuesta está enfocada en el ahorro inmediato. Se pueden encontrar productos con descuentos que rondan el 50% y, en algunos casos puntuales, llegan hasta el 80% en pequeños electrodomésticos.
A esto se suma el programa Comunidad Coto, que permite acceder a reintegros de hasta el 30% pagando con tarjetas de débito de bancos como Nación, Provincia o Ciudad. Este beneficio puede combinarse con las promociones vigentes, generando un impacto directo en el precio final.
Además, existen descuentos especiales para jubilados, con rebajas adicionales y topes más altos, lo que amplía el alcance de las promociones. En algunos casos, también se habilitan cuotas según la entidad bancaria, lo que suma flexibilidad al momento de comprar.
Por otro lado, Carrefour apuesta a una estrategia diferente, centrada en la financiación. Con su tarjeta propia, permite pagar en hasta 6 cuotas sin interés, facilitando la compra de productos más costosos.
A través del programa Mi Carrefour, los clientes pueden acceder a devoluciones que van del 10% al 20% en rubros seleccionados. A esto se suman promociones como el 2x1 en algunas categorías y descuentos importantes en electrodomésticos que se renuevan semanalmente.
En definitiva, la elección depende de lo que busque cada consumidor: quienes priorizan pagar menos en el momento suelen optar por Coto, mientras que quienes necesitan financiar encuentran en Carrefour una opción más conveniente.
Revisar los catálogos, los topes de reintegro y las condiciones de cada promoción es clave para aprovechar al máximo estas ofertas y lograr un ahorro real en la compra de electrodomésticos.
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