Ramiro Marra reconoció el "ratio" que le "clavó" Spreen y anunció un sorteo de figuritas del Mundial 2026
Quizás su carrera política haya quedado mocha pero Ramiro Marra renació esta semana en forma de influencer de las figuritas del Mundial 2026.
El streamer Spreen logró convertirse en el primer argentino en completar el álbum del Mundial 2026 gracias a que se hizo traer de Uruguay varias cajas con un total de 14.000 figuritas. Desde su perfil en X, Ramiro Marra lo criticó por no intercambiar "figus" con sus amigos, a la antigua, pero el joven le retrucó de manera tajante: "liberal y capitalista".
"La generación de hoy está obsesionada con lo inmediato, no veo lógica en llenar un álbum del mundial en un par de horas. Se pierde lo realmente valioso, el estar con tus amigos intercambiando, armar listas y estar ansioso por comprar el próximo sobre", había dicho al principio de este martes el exlegislador porteño.
Además de pedir "que vuelvan los valores", el influencer libertario le contestó a otro usuario de X que cayó en el mismo hueco de nostalgia y señaló: "¿Acaso soy el único que defiende los valores tradicionales? Cambiar figuritas, negociar, competir".
"No puede ser viejo, ahí están los buenos recuerdos", insistió.
Pero Spreen no se quedó callado: al rato le contestó a Marra con una porción de la biografía que el otrora legislador libertario tiene en su perfil de X. Las respuestas acompañaron al streamer de 25 años.
"Me clavaste un ratio Spreen. Acepto la derrota", sentenció Marra, de 43, al poco tiempo de que el mensaje de Spreen se volviese más popular que el suyo.
"Como buen capitalista, vamos a sortear la misma cantidad de figuritas que se necesitan para llenar el álbum (980). Con esto vamos a fomentar el intercambio entre las partes, valor fundamental del capitalismo y el liberalismo", anunció Ramiro Marra en su veta influencer.
Durante la jornada, además de avanzar con el álbum, Spreen también compartió parte de su experiencia con la gente, regalando algunos ejemplares a personas con las que se cruzó en la calle.
Uno de los momentos más esperados llegó tras abrir cerca de 500 sobres, cuando finalmente apareció la figurita de Lionel Messi. La reacción quedó registrada en vivo: “¡Leo Messi! ¡Sí! ¡El Diez! ¡El capitán! Me acaba de salir Lionel Andrés Messi, gente. Es el sobre n°500 y nos salió Messi", celebró con euforia.
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