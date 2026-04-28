Ramiro Marra reconoció el "ratio" que le "clavó" Spreen y anunció un sorteo de figuritas del Mundial 2026

marra spreen ratio

Pero Spreen no se quedó callado: al rato le contestó a Marra con una porción de la biografía que el otrora legislador libertario tiene en su perfil de X. Las respuestas acompañaron al streamer de 25 años.

"Me clavaste un ratio Spreen. Acepto la derrota", sentenció Marra, de 43, al poco tiempo de que el mensaje de Spreen se volviese más popular que el suyo.

"Como buen capitalista, vamos a sortear la misma cantidad de figuritas que se necesitan para llenar el álbum (980). Con esto vamos a fomentar el intercambio entre las partes, valor fundamental del capitalismo y el liberalismo", anunció Ramiro Marra en su veta influencer.

Durante la jornada, además de avanzar con el álbum, Spreen también compartió parte de su experiencia con la gente, regalando algunos ejemplares a personas con las que se cruzó en la calle.

Uno de los momentos más esperados llegó tras abrir cerca de 500 sobres, cuando finalmente apareció la figurita de Lionel Messi. La reacción quedó registrada en vivo: “¡Leo Messi! ¡Sí! ¡El Diez! ¡El capitán! Me acaba de salir Lionel Andrés Messi, gente. Es el sobre n°500 y nos salió Messi", celebró con euforia.