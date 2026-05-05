El trabajo soñado: buscan un hincha para ver todo el Mundial 2026 y le pagan US$50.000
La propuesta es para la Copa del Mundo 2026 y consiste en mirar todos los partidos, generar contenido y vivir la experiencia desde Nueva York.
Una oportunidad que parece salida de un sueño futbolero se volvió realidad: Fox Sports lanzó una convocatoria para contratar a un fanático como “jefe observador del Mundial”, un rol que incluye ver todos los partidos del torneo y recibir un pago de 50 mil dólares.
La búsqueda está orientada a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La persona seleccionada tendrá la misión de seguir los 104 encuentros del certamen durante los 39 días de competencia, en una experiencia única para cualquier amante del fútbol.
Pero el trabajo no será simplemente sentarse a mirar partidos. El elegido deberá generar contenido en redes sociales, compartir reacciones en vivo y formar parte de la cobertura digital del evento. En ese sentido, Fox Sports apunta a perfiles que combinen pasión por el fútbol con habilidades comunicacionales.
Otro detalle que llamó la atención es que la experiencia se desarrollará desde un espacio especialmente montado en Times Square, en Nueva York, lo que le suma un componente mediático y de exposición al rol.
Para postularse, los interesados deben completar una solicitud online y enviar un video explicando por qué son el candidato ideal. La convocatoria tiene cupos limitados y estará abierta por tiempo acotado.
La iniciativa rápidamente se volvió viral por la magnitud de la propuesta: ver un Mundial completo, en un entorno privilegiado y con un pago de 50 mil dólares. Sin embargo, detrás del “trabajo soñado” hay también una exigencia clara: estar disponible durante todo el torneo y producir contenido de manera constante.
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