Caos en Avellaneda e imágenes sensibles: un hincha cayó al vacío desde la tribuna

El árbitro detuvo el encuentro durante los primeros minutos del complemento hasta que el operativo de seguridad pudo restablecer, en parte, el orden. Afuera del estadio también hubo enfrentamientos: corridas, balas de goma y un clima de máxima tensión que dejó un saldo de heridos y un nuevo capítulo de violencia en el fútbol sudamericano.

Independiente vs Universidad de Chile, suspendido por los incidentes

Luego de una hora de incertidumbre, dónde los incidentes continuaron tanto adentro cómo afuera del estadio, la organización de la Copa Sudamericana decidió suspender el encuentro válido por los octavos de final. Resta saber que medida se toma ante una situación que se desbordó en todo momento y que deberá sentar un precedente claro para terminar con la violencia dentro del fútbol.