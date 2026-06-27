Salta: hallan restos óseos y creen que son los de una mujer desaparecida en 2025

De acuerdo con El Tribuno, este sector ya había sido rastrillada previamente en el marco de la búsqueda de Aramayo Torres, aunque sin resultados positivos en ese momento. El reciente hallazgo ocurrió en ese mismo lugar, motivo por el cual la expectativa creció en torno a la causa, ya que se trataba de un punto revisado previamente por los investigadores.

El operativo más reciente de búsqueda se realizó el 1 de julio en un camino conocido como El Quebrachal, en el paraje El Pelícano, al norte de Salta. El procedimiento involucró a cerca de 50 efectivos policiales, equipos de la Unidad Fiscal creada por resolución 1597/25 del Procurador General Pedro García Castiella, personal de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía de Catamarca, que utilizó canes adiestrados en la detección de restos cadavéricos humanos.

Por la desaparición de Aramayo Torrez está imputado quien era su concubino, José Eduardo Miranda, acusado de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Miranda declaró inicialmente que ella se había marchado voluntariamente, pero su testimonio fue desestimado por contradicciones. Miranda fue imputado por femicidio y permanece detenido. La causa, ahora caratulada como femicidio, fue elevada a juicio oral y público.

Restos Salta Durante el procedimiento también se encontróuna cuerda o cinto en la zona que correspondería al cuello de los restos encontrados.

Un hijo de Miranda y de Rosmery también había sido imputado, pero luego fue sobreseído. La causa fue elevada a juicio y se debatirá ante un jurado popular. Los fiscales Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Rafael José Medina, del distrito Tartagal, integran la Unidad Fiscal a cargo de la investigación.

En diálogo con Videotar, el fiscal Vega confirmó que los restos encontrados ahora serán enviados a la ciudad de Salta para estudios forenses en los que se intentará extraer ADN para determinar la identidad. Por ahora, no hay confirmación de a quién pertenecen.

“La Fiscalía aún no se ha comunicado conmigo ni con nadie de mi familia. Solo están diciendo que hay que esperar los resultados del ADN, que ahora ya están en camino a Salta los huesitos que han encontrado porque estaba todo calcinado”, dijo a Salta/12 Kimberly Santillán, hija de Rosmery.

Desde la desaparición de Aramayo Torres, las autoridades desplegaron múltiples operativos de búsqueda, incluyendo allanamientos y rastrillajes por tierra y agua en sitios como Pozo La Yegua y la zona rural de El Chivil, sin obtener indicios sólidos. Uno de los operativos incluyó la pérdida temporal de un efectivo policial, quien fue hallado con ayuda de baqueanos, informó El Tribuno. Los familiares de la víctima organizaron diversas marchas para reclamar avances en el esclarecimiento del caso.