Escapadas en Buenos Aires: el destino donde el río y el mar se juntan y se puede visitar durante todo el año

El Salto de Christian es uno de los puntos históricos de la región porque relata la historia de un convicto que escapó de un barco para convertirse en pescador y, posteriormente, en una leyenda. Esta persona se llamaba Chistian Madsen. Su historia inspiró a la comunidad de la Tres Arroyos y también al director Eduardo Calcagno, quien lo llevó al cine con el filme “El salto de Christian” (2007).

Por otro lado, también se puede visitar El Molino Holandés. Esta estructura se formó como un homenaje a los primeros inmigrantes que recibió la región a mediados de silgo XIX y principios del siglo XX. Este monumento busca conmemorar tanto a las comunidades neerlandesas y danesas.

La localidad de Tres Arroyos también está rodeada de tranquilos pueblos que destacan por sus paradisíacas costas. Uno de ellos es Orense, el cual cuenta con el balneario “Punta Desnudez”, que toma su nombre por la conservada naturaleza de sus playas, que son prácticamente vírgenes. Mientras que también se puede visitar la localidad de Reta, que tiene menos de mil habitantes y cuenta con tranquilas playas.

Dónde queda Claromecó

La localidad de 140 años de historia se encuentra en la zona costera sur de la Buenos Aires. Esta ciudad es la cabecera del partido homónimo. El mismo se encuentra entre las costas de las regiones bonaerenses de San Cayetano y Coronel Dorrego.

Cómo llegar a Claromecó

El partido de Tres Arroyos surge como una gran opción para alejarse de playas multitudinarias como las de Mar del Plata. Si se quiere llegar a esta región de Buenos Aires desde esta última ciudad, se tiene que tomar un camino de aproximadamente 270 kilómetros. El mismo comprende principalmente de la Ruta Provincial 88 y la Ruta Nacional 228.