Escapadas en Buenos Aires: el destino donde el río y el mar se juntan y se puede visitar durante todo el año
Una atractiva propuesta para disfrutar de las costas bonaerenses en tranquilidad y acompañarlas con un gran turismo cultural.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
La ciudad de Tres Arroyos es un destacado destino de la provincia de Buenos Aires porque sus playas de Claromecó atraen a miles de visitantes para disfrutar del mar. Sus majestuosas costas son complementadas con un excelente turismo que se nutre de su patrimonio histórico y de sus propuestas culturales. Esta diversidad permite disfrutar de la localidad durante todo el año.
La localidad también cuenta con una prolifera zona céntrica para que los visitantes puedan gozar de sus comercios, restaurantes y hoteles. Estas instalaciones cuentan con novedades durante todas las temporadas y sus instalaciones permiten un gran descanso.
Qué se puede hacer en Claromecó
El punto más popular de la localidad de Tres Arroyos es Claromecó. Esta zona se caracteriza por su unión entre el arroyo del mismo nombre y del mar. Esta combinación crea un rico ambiente que destaca por su gran biodiversidad. Este sitio cuenta con las Siete Cascadas y con el Faro Claromecó. Este último es uno de los más grandes de Sudamérica y es una visita casi obligatoria. Además, este lugar es ideal para la pesca deportiva.
El Salto de Christian es uno de los puntos históricos de la región porque relata la historia de un convicto que escapó de un barco para convertirse en pescador y, posteriormente, en una leyenda. Esta persona se llamaba Chistian Madsen. Su historia inspiró a la comunidad de la Tres Arroyos y también al director Eduardo Calcagno, quien lo llevó al cine con el filme “El salto de Christian” (2007).
Por otro lado, también se puede visitar El Molino Holandés. Esta estructura se formó como un homenaje a los primeros inmigrantes que recibió la región a mediados de silgo XIX y principios del siglo XX. Este monumento busca conmemorar tanto a las comunidades neerlandesas y danesas.
La localidad de Tres Arroyos también está rodeada de tranquilos pueblos que destacan por sus paradisíacas costas. Uno de ellos es Orense, el cual cuenta con el balneario “Punta Desnudez”, que toma su nombre por la conservada naturaleza de sus playas, que son prácticamente vírgenes. Mientras que también se puede visitar la localidad de Reta, que tiene menos de mil habitantes y cuenta con tranquilas playas.
Dónde queda Claromecó
La localidad de 140 años de historia se encuentra en la zona costera sur de la Buenos Aires. Esta ciudad es la cabecera del partido homónimo. El mismo se encuentra entre las costas de las regiones bonaerenses de San Cayetano y Coronel Dorrego.
Cómo llegar a Claromecó
El partido de Tres Arroyos surge como una gran opción para alejarse de playas multitudinarias como las de Mar del Plata. Si se quiere llegar a esta región de Buenos Aires desde esta última ciudad, se tiene que tomar un camino de aproximadamente 270 kilómetros. El mismo comprende principalmente de la Ruta Provincial 88 y la Ruta Nacional 228.
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