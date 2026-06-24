La desgarradora despedida de la hermana de la niñera asesinada en Salta: "Guadalupe está en casa"

"Sólo me imagino escenarios donde podrías estar y uno es peor que el otro. Necesito que vuelvas a casa. Concedeme ese deseo, gorda, volvé a casa. Como sea pero volvé. Yo te estoy esperando, te prometo que sólo seremos nosotras, ¿sí? Gorda, tenía tantos planes para vos. Tanta ilusión por vos. Te amo con mi vida", cerró Noelia.

niñera salta Guadalupe fue encontrada en una casa de Orán, en el norte de Salta

El cuerpo de Guadalupe Ramos fue localizado en la madrugada de este miércoles en el terreno de una casa del barrio Aeroparque que estaría vinculado a su entorno familiar.

Tras el hallazgo, en el lugar se desplegó un amplio operativo con efectivos policiales, personal del Sistema de Asistencia Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) y Criminalística.

Por el momento el único detenido es un joven que habría mantenido una relación sentimental con Guadalupe, y que habría estado bajo los efectos de sustancias al momento de ser encontrado.

Investigadores policiales centraron sus sospechas en el muchacho a raíz de la actitud que había mantenido durante los días de la búsqueda, tras ser señalado por los familiares de la joven.