La desgarradora despedida de la hermana de la niñera asesinada en Salta: "Guadalupe está en casa"
Noelia expresó su dolor en redes sociales y su mensaje fue desolador tras recuperar el cuerpo de la joven de 19 años que había desaparecido el domingo pasado.
La hermana de Guadalupe Ramos, la niñera cuyo cuerpo fue hallado este miércoles por la madrugada en Salta, despidió a la joven de 19 años con un mensaje tan desgarrador como entero en medio de la desolación. "Gracias en serio por todo. Te amo, gorda", expresó.
"Encontré a mi hermana. Gracias a todos por compartir y por sus mensajes. Guadalupe está en casa, la voy a poder ver por última vez, me voy a poder despedir", escribió Noelia Ramos en su perfil de Facebook este miércoles, horas después de que se confirmara la identidad del cuerpo encontrado en una vivienda de Orán, en el norte de Salta.
"Gracias en serio por todo. Te amo, gorda", expresó la joven al despedir a su hermana de 19 años, quien había sido vista por última vez el domingo pasado a las 19, cuando llevó a su casa a un nene al que estaba cuidando.
Además de confirmar la triste noticia del deceso de Guadalupe, Noelia compartió la captura de un extenso mensaje que le escribió a la joven mientras todavía la buscaba: "Por favor, gorda, no me dejes sola. Me faltás vos y siento que me falta el corazón. Me siento vacía, camino y no siento mis pies, no puedo pensar", escribió.
"Sólo me imagino escenarios donde podrías estar y uno es peor que el otro. Necesito que vuelvas a casa. Concedeme ese deseo, gorda, volvé a casa. Como sea pero volvé. Yo te estoy esperando, te prometo que sólo seremos nosotras, ¿sí? Gorda, tenía tantos planes para vos. Tanta ilusión por vos. Te amo con mi vida", cerró Noelia.
El cuerpo de Guadalupe Ramos fue localizado en la madrugada de este miércoles en el terreno de una casa del barrio Aeroparque que estaría vinculado a su entorno familiar.
Tras el hallazgo, en el lugar se desplegó un amplio operativo con efectivos policiales, personal del Sistema de Asistencia Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) y Criminalística.
Por el momento el único detenido es un joven que habría mantenido una relación sentimental con Guadalupe, y que habría estado bajo los efectos de sustancias al momento de ser encontrado.
Investigadores policiales centraron sus sospechas en el muchacho a raíz de la actitud que había mantenido durante los días de la búsqueda, tras ser señalado por los familiares de la joven.
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