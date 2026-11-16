Para qué sirve colocar papel aluminio y plástico burbuja detrás de los radiadores
La combinación de papel aluminio y plástico burbuja puede ayudar a gastar menos en calefacción, aunque es fundamental instalarla correctamente para evitar problemas de humedad.
Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas familias buscan alternativas para mantener sus hogares calientes sin aumentar demasiado el consumo de calefacción. Entre los métodos más económicos aparece un truco que utiliza dos materiales habituales: papel aluminio y plástico burbuja. La técnica consiste en colocar una capa aislante detrás de los radiadores para reducir la pérdida de calor a través de las paredes y favorecer que una mayor parte de la energía térmica permanezca dentro de la habitación.
Según investigaciones sobre eficiencia energética, este sistema puede contribuir a reducir hasta un 6% el consumo de calefacción en determinadas condiciones. Sin embargo, los especialistas advierten que su efectividad depende de la instalación y del aislamiento de las paredes. El secreto de este método está en combinar las propiedades de ambos materiales.
Cómo instalar el papel de aluminio detrás del radiador para que funcione
Mientras que el papel aluminio refleja la radiación térmica, el plástico burbuja contiene pequeñas cámaras de aire que ayudan a disminuir la transferencia de calor. El ingeniero energético nuclear Giuseppe De Luca explicó que el aire atrapado en las burbujas funciona como un aislante debido a su baja conductividad térmica. Para aprovechar este efecto, la cara brillante del aluminio debe quedar orientada hacia el espacio de aire entre el radiador y la pared, sin entrar en contacto directo con el equipo.
De esta manera, la superficie reflectante puede devolver parte de la radiación térmica hacia el ambiente, mientras que la capa de burbujas contribuye a limitar las pérdidas de calor. Es importante utilizar materiales aptos para las temperaturas del sistema de calefacción y evitar que el plástico entre en contacto con superficies calientes.
Qué pautas seguir para ahorrar calefacción sin generar humedad en la pared
Aunque colocar papel aluminio y plástico burbuja detrás de los radiadores puede resultar útil, una instalación incorrecta podría favorecer la aparición de humedad. Esto sucede porque la pared ubicada detrás del material aislante puede permanecer más fría. Si el aire húmedo ingresa por los bordes y entra en contacto con esa superficie, existe el riesgo de que se produzca condensación.
Por este motivo, los especialistas recomiendan sellar correctamente los bordes del panel contra la pared, evitando que el aire húmedo circule por detrás del aislamiento. También es fundamental mantener despejado el espacio alrededor del radiador para permitir la circulación del aire caliente y evitar cubrir las salidas de calefacción. Además, se aconseja no utilizar láminas de aluminio sobre las ventanas, ya que pueden impedir el ingreso de luz natural y reducir el aprovechamiento del calor solar.
De acuerdo con un estudio publicado en la revista Applied Energy, el uso de superficies reflectantes detrás de los radiadores permitió registrar ahorros energéticos de hasta el 6% en las condiciones analizadas. Sin embargo, este recurso casero no reemplaza un buen aislamiento térmico ni las ventanas de doble vidrio, aunque puede convertirse en una alternativa económica para mejorar la eficiencia de la calefacción doméstica.
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