Para qué sirve colocar papel aluminio y plástico burbuja detrás de los radiadores

Por este motivo, los especialistas recomiendan sellar correctamente los bordes del panel contra la pared, evitando que el aire húmedo circule por detrás del aislamiento. También es fundamental mantener despejado el espacio alrededor del radiador para permitir la circulación del aire caliente y evitar cubrir las salidas de calefacción. Además, se aconseja no utilizar láminas de aluminio sobre las ventanas, ya que pueden impedir el ingreso de luz natural y reducir el aprovechamiento del calor solar.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Applied Energy, el uso de superficies reflectantes detrás de los radiadores permitió registrar ahorros energéticos de hasta el 6% en las condiciones analizadas. Sin embargo, este recurso casero no reemplaza un buen aislamiento térmico ni las ventanas de doble vidrio, aunque puede convertirse en una alternativa económica para mejorar la eficiencia de la calefacción doméstica.