Tips de cocina y hogar: especialistas en limpieza explican cuál es la función de cada cara del papel aluminio

Esta diferencia visual llevó a pensar que cada lado cumple una función específica al cocinar. Sin embargo, en el papel aluminio convencional ambas caras pueden utilizarse indistintamente para envolver alimentos.

La parte brillante refleja algo más la radiación térmica que la opaca, pero en la mayoría de las preparaciones domésticas la diferencia no produce cambios significativos en la cocción.

Por lo tanto, no es necesario colocar siempre la cara brillante hacia adentro o hacia afuera para conservar mejor la comida. Lo más importante es envolver correctamente los alimentos y evitar que queden espacios abiertos cuando se busca mantener la humedad.

Existe una excepción: algunos papeles de aluminio antiadherentes cuentan con un recubrimiento especial en una de sus caras. En esos casos, es fundamental seguir las indicaciones del fabricante para colocar el lado adecuado en contacto con los alimentos.

Además, se recomienda evitar el contacto prolongado del aluminio con preparaciones muy ácidas o saladas, ya que pueden favorecer la transferencia del metal a la comida.

En definitiva, las dos caras del papel aluminio convencional cumplen prácticamente la misma función, y su diferencia de apariencia responde principalmente al proceso de fabricación.