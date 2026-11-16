Genética: es una de las causas más frecuentes. Si los padres o abuelos tuvieron canas desde jóvenes, existe una mayor probabilidad de experimentar el mismo fenómeno.

Estrés prolongado: las situaciones de estrés intenso y sostenido pueden afectar las células responsables de mantener la pigmentación del cabello.

Deficiencias nutricionales: la falta de determinados nutrientes, como vitamina B12, hierro, cobre o zinc, puede estar relacionada con la aparición anticipada de canas.

Cambios en la producción de melanina: con el paso del tiempo, los melanocitos disminuyen su actividad, aunque este proceso puede comenzar a diferentes edades.

De acuerdo con la información difundida por C5N, tener canas entre los 20 y los 30 años no representa necesariamente un problema de salud. En la mayoría de los casos, se trata de una característica hereditaria que no requiere tratamiento. <Cite ref="turn841368view0"/>

Sin embargo, si la aparición de canas es repentina o está acompañada de otros síntomas, es recomendable consultar con un médico o dermatólogo para evaluar posibles causas.

Por último, mantener una alimentación equilibrada, controlar el estrés y cuidar la salud general puede contribuir al bienestar del cabello, aunque no existe una forma garantizada de evitar las canas cuando su origen es genético.