Paso a paso: cómo preparar matambre relleno para la mesa de Nochebuena
Se trata de uno de los platos clásicos en la mesa familiar para esperar la llegada de la Navidad. La receta.
El matambre relleno es un clásico de las fiestas. Es un plato delicioso y tradicional que requiere un poco de tiempo de preparación, pero el resultado final vale la pena.
La receta para preparar matambre relleno
Ingredientes:
- 1 matambre de cerdo
- 1 kg de carne picada
- 3 huevos duros
- 2 zanahorias ralladas
- 1 cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- Perejil picado
- Orégano
- Comino
- Sal y pimienta a gusto
- Huevo batido para pintar
- Hilo de cocina
Preparación:
- Limpieza del matambre: Limpia bien el matambre, quitando toda la grasa y posibles impurezas.
- Preparación del relleno: En un bowl, mezcla la carne picada con los huevos duros picados, las zanahorias ralladas, la cebolla, el ajo, el perejil, el orégano, el comino, sal y pimienta.
- Armado del matambre: Extiende el matambre sobre una superficie limpia y coloca el relleno de manera uniforme sobre toda la superficie, dejando un borde libre de unos 5 cm.
- Arrollado: Enrolla el matambre con cuidado, asegurándote de que el relleno quede bien ajustado. Ata con hilo de cocina para darle forma y evitar que se desarme durante la cocción.
- Cocción:
- Al horno: Pinta el matambre con huevo batido y colócalo en una fuente para horno. Hornea a 180°C durante aproximadamente 2 horas, o hasta que esté dorado y la carne esté tierna.
- Hervido: Coloca el matambre en una olla grande con agua hirviendo y cocina a fuego bajo durante 2 horas aproximadamente, o hasta que esté tierno.
- Descanso: Una vez cocido, deja reposar el matambre durante unos 15 minutos antes de cortarlo.
Consejos:
- Para darle un sabor más intenso, puedes marinar el matambre con vino tinto, ajo y especias durante unas horas antes de cocinarlo.
- Puedes agregar otros ingredientes al relleno, como pimientos, aceitunas o pasas de uva, según tu gusto.
- Para verificar si el matambre está cocido, pincha con un cuchillo. Si sale líquido transparente, está listo.
Acompañamientos:
El matambre relleno se puede servir con puré de papas, ensalada, o simplemente solo.
