Wanda Nara pasará Navidad en Punta del Este junto a su nuevo novio y los hijos que tuvo con Maxi López
La conductora de Telefe compartió en sus redes sociales quiénes la acompañarán durante la celebración de Nochebuena.
Wanda Nara eligió despedir el año lejos de la Argentina y celebrar la Navidad en el exterior. La mediática compartió en sus redes sociales distintos momentos de su viaje, en los que dejó al descubierto el destino seleccionado y las personas que la acompañaron en esta escapada especial de fin de año.
Según mostró en sus historias de Instagram, la conductora abordó un vuelo privado rumbo a Punta del Este junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijos, Valentino y su novia, Carola Sánchez Aloe, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio con Maxi López.
Las imágenes incluyeron postales previas al despegue y algunos registros ya instalados en Uruguay, donde la familia se prepara para pasar las fiestas.
La decisión de viajar sin sus hijas Francesca e Isabella se dio en un contexto familiar particular, ya que Mauro Icardi se encuentra compartiendo la Navidad con las niñas, tal como estaba previsto. De ese modo, la empresaria organizó su agenda para dividir las celebraciones y permitir que las menores pasen esta fecha junto a su padre.
Una vez en destino, Wanda fue recibida por su círculo íntimo. En el aeropuerto la esperaban su madre, Nora Colosimo, su hermana Zaira Nara y sus sobrinos, Malaika y Viko, con quienes se mostró sonriente y relajada en las primeras imágenes del reencuentro.
El viaje también tuvo un motivo especial ligado a la familia. Durante la estadía, celebraron el cumpleaños de Andrés Nara, ocasión que reunió a varias generaciones. Wanda compartió una foto grupal y acompañó el momento con un mensaje dedicado: “Feliz cumpleaños papá”.
El mensaje de Andrés Nara en redes tras la detención del exabogado de Wanda: duras frases y respaldo público
El padre de Wanda Nara lanzó un fuerte mensaje en redes sociales en medio del escándalo judicial que involucra a Nicolás Payarola, exabogado de la conductora, quien fue detenido en las últimas horas acusado de una presunta estafa. En ese contexto, y luego de que Wanda prestara declaración ante la Justicia la semana pasada, Andrés Nara utilizó su cuenta de Instagram para expresar públicamente su respaldo a su hija.
A través de una historia, el mediático compartió una imagen tomada durante el festejo de cumpleaños de Wanda y la acompañó con una frase contundente: “Por suerte el tiempo pone a todo en su lugar”. Minutos más tarde, sumó otro mensaje que no pasó desapercibido: “A la reina a su trono y al payaso en su circo”.
Las publicaciones generaron repercusión inmediata entre los seguidores, muchos de los cuales interpretaron el contenido como una indirecta directa hacia Payarola, especialmente por el juego de palabras implícito en la última frase.
Cabe recordar que, en el marco de la causa judicial, Wanda Nara se refirió públicamente a su situación días atrás. En diálogo con Guido Zaffora en el programa DDM, la conductora afirmó: “También fui estafada. Voy a declarar todo lo que tenga que declarar en la Justicia porque estoy a disposición”.
