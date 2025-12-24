Wanda Nara pasará Navidad en Punta del Este junto a su nuevo novio y los hijos que tuvo con Maxi López

El viaje también tuvo un motivo especial ligado a la familia. Durante la estadía, celebraron el cumpleaños de Andrés Nara, ocasión que reunió a varias generaciones. Wanda compartió una foto grupal y acompañó el momento con un mensaje dedicado: “Feliz cumpleaños papá”.

El mensaje de Andrés Nara en redes tras la detención del exabogado de Wanda: duras frases y respaldo público

El padre de Wanda Nara lanzó un fuerte mensaje en redes sociales en medio del escándalo judicial que involucra a Nicolás Payarola, exabogado de la conductora, quien fue detenido en las últimas horas acusado de una presunta estafa. En ese contexto, y luego de que Wanda prestara declaración ante la Justicia la semana pasada, Andrés Nara utilizó su cuenta de Instagram para expresar públicamente su respaldo a su hija.

A través de una historia, el mediático compartió una imagen tomada durante el festejo de cumpleaños de Wanda y la acompañó con una frase contundente: “Por suerte el tiempo pone a todo en su lugar”. Minutos más tarde, sumó otro mensaje que no pasó desapercibido: “A la reina a su trono y al payaso en su circo”.

Las publicaciones generaron repercusión inmediata entre los seguidores, muchos de los cuales interpretaron el contenido como una indirecta directa hacia Payarola, especialmente por el juego de palabras implícito en la última frase.

Cabe recordar que, en el marco de la causa judicial, Wanda Nara se refirió públicamente a su situación días atrás. En diálogo con Guido Zaffora en el programa DDM, la conductora afirmó: “También fui estafada. Voy a declarar todo lo que tenga que declarar en la Justicia porque estoy a disposición”.