Cuál es el primer y último país en recibir la Navidad

En el otro extremo, los últimos países y territorios en sumarse a la festividad se encuentran en los husos horarios más occidentales, próximos a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, también en el Pacífico. Allí, la Navidad se celebra con retraso respecto a gran parte del planeta. El ranking de quienes cierran la celebración es el siguiente: Isla Baker (Estados Unidos) – UTC-12, Isla Howland (Estados Unidos) – UTC-12, Samoa Americana – UTC-11, Niue (Nueva Zelanda) – UTC-11, Islas Midway (Estados Unidos) – UTC-11, Islas Jarvis (Estados Unidos, deshabitada) – UTC-11, Arrecife Kingman (Estados Unidos) – UTC-11, Atolón Palmyra (Estados Unidos) – UTC-11, Hawái / Honolulu (Estados Unidos) – UTC-10 y finalmente, las Islas Cook (Nueva Zelanda) – UTC-10. Así, mientras algunas familias ya comparten regalos y cenas, otras todavía aguardan la medianoche para celebrar.