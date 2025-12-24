Cuál es el primer y último país en recibir la Navidad
Debido a los husos horarios, algunos países ya disfrutan del 25 de diciembre mientras otros aún esperan la medianoche para sumarse a la festividad.
La llegada de la Navidad no ocurre de manera simultánea en todo el planeta. Cada 25 de diciembre, mientras algunos países ya se sumergen en la festividad, otros todavía esperan el inicio de la jornada. Esto se debe a los distintos husos horarios que rigen cada región, lo que provoca que algunas naciones celebren la Navidad casi un día antes que Argentina, mientras que otras lo hacen mucho más tarde.
Como ocurre año tras año, la Isla de Navidad, situada en Kiribati, fue el primer lugar en recibir el día de Navidad. En contraste, las Islas Baker y Howland, que dependen de Estados Unidos, serán los últimos territorios en sumarse a la celebración. Así, el planeta experimenta la misma fecha en momentos diferentes, dependiendo de la longitud geográfica y del meridiano en el que se encuentren.
Los primeros en festejar, cada 25 de diciembre, se concentran en el Pacífico Central y en los extremos orientales del mundo. Según el portal especializado Time and Date, la lista de los diez primeros países o territorios en dar la bienvenida a la Navidad es la siguiente: Kiribati (Isla de Navidad/Kiritimati) – UTC+14, Nueva Zelanda (Islas Chatham) – UTC+14, Samoa – UTC+13, Tonga – UTC+13, Nueva Zelanda (isla principal) – UTC+13, Tokelau (N.Z.) – UTC+13, Kiribati (Islas Fénix) – UTC+13, Fiyi – UTC+12, Islas Marshall – UTC+12 y Tuvalu – UTC+12. Cada uno de estos destinos vive la llegada del 25 de diciembre mientras buena parte del mundo todavía se prepara para la velada navideña.
En el otro extremo, los últimos países y territorios en sumarse a la festividad se encuentran en los husos horarios más occidentales, próximos a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, también en el Pacífico. Allí, la Navidad se celebra con retraso respecto a gran parte del planeta. El ranking de quienes cierran la celebración es el siguiente: Isla Baker (Estados Unidos) – UTC-12, Isla Howland (Estados Unidos) – UTC-12, Samoa Americana – UTC-11, Niue (Nueva Zelanda) – UTC-11, Islas Midway (Estados Unidos) – UTC-11, Islas Jarvis (Estados Unidos, deshabitada) – UTC-11, Arrecife Kingman (Estados Unidos) – UTC-11, Atolón Palmyra (Estados Unidos) – UTC-11, Hawái / Honolulu (Estados Unidos) – UTC-10 y finalmente, las Islas Cook (Nueva Zelanda) – UTC-10. Así, mientras algunas familias ya comparten regalos y cenas, otras todavía aguardan la medianoche para celebrar.
