Preocupante alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y 12 provincias más: el informe del SMN
Llega la Nochebuena y, aunque el deseo sea poner la mesa afuera, quedará en un simple deseo para muchos. ¿Cómo estará el tiempo este miércoles festivo?
Como cada 24 de diciembre, este miércoles las familias argentinas y del mundo se reunirán alrededor de una mesa para celebrar Nochebuena y, posterior a las 00 horas, Navidad. En este sentido, la previsión del tiempo se vuelve un dato de importancia para quienes dudan sobre si poner la mesa adentro o afuera.
Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió acerca de las condiciones climáticas: hay alerta naranja y amarilla en varios territorios por fuertes tormentas.
Enterate acá todos los detalles.
Alerta naranja por fuertes tormentas para 4 provincias
La primera advertencia del organismo nacional abarca a las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas de fuerte intensidad para estas zonas. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla para Buenos Aires y 12 provincias más por tormentas
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Buenos Aires, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, el norte de La Pampa, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
