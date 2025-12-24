El mensaje de la CGT por la Navidad: "La unión es nuestro mayor poder"
La central obrera publicó en las vísperas de las Fiestas un video en el que reivindica el trabajo digno y la Justicia Social.
La Confederación General del Trabajo (CGT) publicó un mensaje con en vísperas a la Navidad en el cual reivindicaron el trabajo digno y la Justicia Social. La publicación, que luego fue borrada, estuvo acompañada por un video.
“La unión es nuestro mayor poder”, rezaba el título de la publicación realizada por la cuenta oficial de la CGT en su perfil de la red social X.
“En estas fiestas, celebramos el encuentro, la unidad y la organización que nos sostiene”, publicaron y sostuvieron que “cuando el trabajo se une, hay fuerza para defender derechos, cuidad lo conquistado y seguí adelante por un futuro con más justicia social para todos”.
