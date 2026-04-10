Platón, filósofo: "Quien no es bueno sirviendo, no será bueno mandando"
Según el filósofo griego, gobernar no implica imponer, sino actuar con responsabilidad y compromiso, priorizando siempre el interés colectivo. Los detalles en la nota.
“Quien no es bueno sirviendo, no será bueno mandando”, afirmó Platón al reflexionar sobre el poder y el liderazgo. La frase del filósofo griego resume una idea central de su pensamiento: gobernar no implica imponer, sino actuar con responsabilidad y compromiso hacia los demás, priorizando siempre el interés colectivo por encima del individual.
Considerado uno de los filósofos más influyentes de la historia, Platón fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, y dejó una huella profunda en la filosofía occidental. En "La República", desarrolló una teoría del poder basada en la justicia y el bien común, consolidándose como referente en el pensamiento político y ético.
El liderazgo entendido como una responsabilidad
En su pensamiento político, Platón planteaba que una sociedad justa debe organizarse en función del equilibrio colectivo. Para él, gobernar no era un privilegio, sino una tarea encargada de sostener la armonía social y evitar que el poder se use en beneficio propio.
Esta idea también aplica a ámbitos cotidianos como el trabajo o las organizaciones: liderar no es imponer, sino guiar al grupo hacia objetivos comunes. Cuando el poder se usa con fines individuales, pierde su sentido y se convierte en una forma de dominio.
El filósofo sostenía que un buen dirigente entiende su rol como una responsabilidad. De ahí surge su concepto del “filósofo-rey”, una figura preparada para pensar con profundidad y tomar decisiones justas. Según su visión, quienes buscan el poder por ambición no son los más adecuados, mientras que los mejores líderes son aquellos que lo asumen por deber.
También destacaba la importancia de la experiencia: nadie debería dirigir sin haber formado parte del grupo. Escuchar, comprender y actuar con razón son claves para evitar cortocircuitos entre quien decide y quienes deben seguir esas decisiones.
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