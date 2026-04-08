La reflexión de Aristóteles: "La dignidad no consiste en poseer honores, sino en merecerlos"

Hoy es fácil asociar el éxito con la cantidad de likes o visualizaciones, pero ese reconocimiento muchas veces no refleja un valor real. Frente a eso, el planteo aristotélico invita a repensar qué se considera importante y a poner el foco en la coherencia, la responsabilidad y las acciones concretas. Es por este motivo que el reconocimiento puede ser visible, pero el verdadero mérito es lo que le da sentido.