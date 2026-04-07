"La ambición no hermana bien con la bondad": lo que pensaba Tolstói, el filósofo ruso

La reflexión de Tolstói

Tolstói advierte que la ambición no es compatible con la verdadera bondad. Para él, un deseo excesivo de destacar o de obtener poder puede llevar a la persona por caminos dominados por el orgullo, la astucia y, en algunos casos, la crueldad. La ambición desmedida, entonces, puede desviarnos de lo que realmente valoramos y afectar nuestra moral.