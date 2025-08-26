Pizza de papa: dónde probar en Buenos Aires este clásico producto romano
Si querés saber dónde comer las mejores pizzas de papa acá te damos una guía para guardar y agendar.
CULPINA PIZZERÍA
En Culpina, la papa encontró su lugar en una pizza que ya se convirtió en el sello de la casa. La versión que ofrecen es blanca (sin salsa de tomate) y combina una base de ricota cremosa, abundante muzzarella como en todas sus variedades, papas previamente confitadas e hilos de aceite de ajo. Al salir del horno se realza con pimentón ahumado, queso sbrinz y hierbas frescas.
La masa es muy ligera con bordes aireados, producto del uso de harina de calidad y una fermentación de 48 horas en frío. La cocción en un gran horno a leña termina de darle carácter y un toque ahumado a cada porción.
Inaugurada en Chacarita a principios del 2024, Culpina rememora a las típicas pizzerías de barrio y rescata la pizza porteña a la piedra en clave actual, con influencias napolitanas adaptadas al paladar local. Además de la de papa y la pizza de estación (que va cambiando con productos de temporada), la propuesta se completa con variedades clásicas, fainá cremosa, empanadas caseras y flan mixto para disfrutar en una barra interna o un deck externo que invitan a quedarse entre vermú, cerveza tirada y vinos.
Dirección: Av. Jorge Newbery 3791, Chacarita.
Instagram: @culpina_pizzeria
CALLACI PIZZA
En Callaci, la pizza de papa es una de las más pedidas y tiene una impronta muy fuera de lo convencional. Lleva papas previamente horneadas y condimentadas sobre una base de bechamel, muzzarella y champiñones. El remate al salir del horno es con queso feta de cabra y un chimichurri fresco que potencia los sabores.
Las pizzas tienen un espíritu napolitano, pero sin rigideces: fermentación en frío por 24 a 48 horas y cocción veloz de apenas 2:30 minutos que da como resultado un buen piso y bordes crocantes. Cada pieza es artesanal y de tamaño individual, pensada para disfrutar sin compartir.
Ubicada en Villa Crespo, la propuesta apuesta a ingredientes nacionales de alta calidad y a una mirada personal sobre la tradición pizzera. Entre las variedades que ofrecen, la de papa se transformó en un imán para quienes buscan algo distinto y sabroso.
Dirección: Castillo 720, Villa Crespo.
Instagram: @callaci.pizza
ELÉCTRICA PIZZA
En Eléctrica, la pizza de papa se volvió una de las más pedidas gracias a una receta simple pero potente: las papas españolas -finitas y horneadas con aceite de oliva, ajos enteros, pimentón, ají molido, orégano y romero- se acomodan sobre la masa para dorarse en el horno a leña y se completan con muzzarella por debajo y una lluvia de parmesano con romero fresco por encima.
La masa hecha con harina orgánica y una masa madre de más de 12 años pasa por una fermentación en frío de hasta 72 horas. El estirado es tipo italiano pero con bordes al estilo argentino, más delgados. La cocción express de 90 segundos a leña permite que se logre una base ligera y crocante.
El estilo es muy propio, con tintes napoletanos, argentinos y un guiño neoyorquino en la combinación de los sabores. El ambiente acompaña: un ex taller mecánico convertido en pizzería de espíritu relajado e informal, donde las porciones salen calientes y con mucha personalidad.
Dirección: Julián Álvarez 1295, Palermo.
Instagram: @electricapizza
