Pizza de papa: dónde probar en Buenos Aires este clásico producto romano

CALLACI PIZZA

En Callaci, la pizza de papa es una de las más pedidas y tiene una impronta muy fuera de lo convencional. Lleva papas previamente horneadas y condimentadas sobre una base de bechamel, muzzarella y champiñones. El remate al salir del horno es con queso feta de cabra y un chimichurri fresco que potencia los sabores.

Las pizzas tienen un espíritu napolitano, pero sin rigideces: fermentación en frío por 24 a 48 horas y cocción veloz de apenas 2:30 minutos que da como resultado un buen piso y bordes crocantes. Cada pieza es artesanal y de tamaño individual, pensada para disfrutar sin compartir.

Ubicada en Villa Crespo, la propuesta apuesta a ingredientes nacionales de alta calidad y a una mirada personal sobre la tradición pizzera. Entre las variedades que ofrecen, la de papa se transformó en un imán para quienes buscan algo distinto y sabroso.

Dirección: Castillo 720, Villa Crespo.

Instagram: @callaci.pizza

ELÉCTRICA PIZZA

En Eléctrica, la pizza de papa se volvió una de las más pedidas gracias a una receta simple pero potente: las papas españolas -finitas y horneadas con aceite de oliva, ajos enteros, pimentón, ají molido, orégano y romero- se acomodan sobre la masa para dorarse en el horno a leña y se completan con muzzarella por debajo y una lluvia de parmesano con romero fresco por encima.

La masa hecha con harina orgánica y una masa madre de más de 12 años pasa por una fermentación en frío de hasta 72 horas. El estirado es tipo italiano pero con bordes al estilo argentino, más delgados. La cocción express de 90 segundos a leña permite que se logre una base ligera y crocante.

El estilo es muy propio, con tintes napoletanos, argentinos y un guiño neoyorquino en la combinación de los sabores. El ambiente acompaña: un ex taller mecánico convertido en pizzería de espíritu relajado e informal, donde las porciones salen calientes y con mucha personalidad.

Dirección: Julián Álvarez 1295, Palermo.

Instagram: @electricapizza