El ejercicio recomendado por la ciencia para mejorar la calidad del sueño
Los especialistas recomiendan dormir 8 horas diarias para mejorar el estado de ánimo y la concentración. Los detalles en la nota.
Dormir 8 horas diarias es clave para el funcionamiento físico y mental: mejora la memoria, la concentración y el estado de ánimo, además de fortalecer el sistema inmunológico. Es por este motivo que un buen descanso impacta directamente en el rendimiento diario y la salud a largo plazo.
Sin embargo, dormir en exceso también puede generar somnolencia, fatiga o afectar el ritmo circadiano. Mantener hábitos saludables es clave para llevar un estilo de vida sano, reduciendo la probabilidad de contraer enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares.
El ejercicio que ayuda a mejorar la calidad de sueño
Si bien existen muchos ejercicios que mejoran la calidad de vida, solo unos pocos impactan de forma directa en el descanso. En ese contexto, una investigación de la Universidad Deportiva de Harbin identificó al yoga como una de las prácticas más efectivas para mejorar la calidad del sueño, especialmente en personas con trastornos asociados al descanso.
El estudio analizó a más de 2.500 personas y determinó que practicar yoga al menos dos veces por semana durante 30 minutos puede generar mejoras en el sueño en un plazo de entre ocho y diez semanas. Según los investigadores, su efecto se explica por la regulación de la respiración y la activación del sistema nervioso parasimpático, clave para inducir el descanso.
Además de favorecer el descanso, el yoga ofrece otros beneficios clave: reduce el estrés y la ansiedad, mejora la flexibilidad y la postura, y contribuye al equilibrio emocional. También ayuda a disminuir la presión arterial y a fortalecer la conexión mente-cuerpo, lo que lo convierte en una práctica completa para la salud general.
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