El ejercicio recomendado por la ciencia para mejorar la calidad del sueño

Yoga.png Los expertos señalan al yoga como el ejercicio más efectivo para optimizar el descanso.

El estudio analizó a más de 2.500 personas y determinó que practicar yoga al menos dos veces por semana durante 30 minutos puede generar mejoras en el sueño en un plazo de entre ocho y diez semanas. Según los investigadores, su efecto se explica por la regulación de la respiración y la activación del sistema nervioso parasimpático, clave para inducir el descanso.