Quién es Luis Cavanagh, el exnovio de Romina Gaetani acusado por violencia de género

romina gaetani luis cavanagh 2

Sin embargo, la estabilidad que la actriz solía destacar en eventos públicos se desmoronó hacia fines de 2025. En octubre, durante una entrevista con Implacables, Gaetani sorprendió al confirmar su soltería, aunque optó por el silencio respecto a las razones que motivaron la ruptura.

La denuncia y el estado de salud

El desenlace más grave de esta historia se precipitó este domingo. Según información difundida en LAM por Ángel de Brito, la actriz debió ser hospitalizada con lesiones visibles en sus brazos y cadera, cuadro tras el cual formalizó una denuncia contra Cavanagh por presunta violencia de género.

Mientras el caso inicia su curso en el ámbito judicial para determinar las responsabilidades penales, el empresario ha optado por el silencio absoluto. Lo que meses atrás era presentado como un vínculo afianzado y con futuro, hoy se ha convertido en un episodio judicial crítico que marca un quiebre definitivo en la vida de la actriz.