Quién es Luis Cavanagh, el exnovio de Romina Gaetani acusado por violencia de género
Con perfil bajo en el mundo de los negocios, el empresario pasó de tener una relación mediática con la actriz a enfrentar una denuncia en las últimas horas.
La opinión pública y el ambiente artístico se vieron sacudidos recientemente por la denuncia de Romina Gaetani contra su ex, Luis Cavanagh, por presunta violencia de género. Tras ser hospitalizada este domingo por la noche, la actriz formalizó la acusación contra el hombre con quien, hasta hace poco, afirmaba tener un vínculo sólido y armonioso.
El acusado, cuya actividad empresarial se desconoce en detalle, siempre fue una figura enigmática que evitó el contacto con los medios y mantuvo una vida personal reservada. El contraste es marcado: de las declaraciones de Gaetani elogiando la solidez de su pareja, se pasó a una presentación judicial que hoy sitúa al empresario en el centro de un grave escándalo.
Aunque todavía no trascendieron detalles de lo sucedido, hay absoluta preocupación por la reconocida actriz, que ya se encuentra en manos de profesionales. De acuerdo al parte policial que reveló Ángel de Brito en LAM (América), se encontraba "muy nerviosa" y aseguró que su expareja era "violento por celos".
Cómo comenzó la relación entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh
El vínculo entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh nació en el verano de 2024, en el marco de la temporada teatral de Un plan perfecto en Villa Carlos Paz. Lo que comenzó como un romance vertiginoso se transformó rápidamente en una relación formal que la actriz no dudó en compartir con la prensa.
Para junio de ese año, Gaetani celebraba ocho meses de noviazgo y describía una dinámica de convivencia flexible: "Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro", señalaba entonces, proyectando una imagen de armonía y plenitud.
Sin embargo, la estabilidad que la actriz solía destacar en eventos públicos se desmoronó hacia fines de 2025. En octubre, durante una entrevista con Implacables, Gaetani sorprendió al confirmar su soltería, aunque optó por el silencio respecto a las razones que motivaron la ruptura.
La denuncia y el estado de salud
El desenlace más grave de esta historia se precipitó este domingo. Según información difundida en LAM por Ángel de Brito, la actriz debió ser hospitalizada con lesiones visibles en sus brazos y cadera, cuadro tras el cual formalizó una denuncia contra Cavanagh por presunta violencia de género.
Mientras el caso inicia su curso en el ámbito judicial para determinar las responsabilidades penales, el empresario ha optado por el silencio absoluto. Lo que meses atrás era presentado como un vínculo afianzado y con futuro, hoy se ha convertido en un episodio judicial crítico que marca un quiebre definitivo en la vida de la actriz.
