Preocupante alerta meteorológica por tormentas para este martes: qué dice el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una fuerte advertencia para diferentes sectores del país. Conocé los detalles.
El 2025 entra en su recta final con un ambiente agobiante, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el termómetro ya supera los 35°C. Estas marcas térmicas extremas generan condiciones de inestabilidad que podrían derivar en el desarrollo de tormentas en las próximas horas.
En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para diversas regiones del territorio nacional, instando a la población a tomar recaudos frente a la llegada de nuevas precipitaciones previstas para este martes 30 de diciembre.
Alerta amarilla por tormentas para 8 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis y Mendoza.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario