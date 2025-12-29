Cuál es el mejor balneario de Mar del Plata por precio y servicios según Grok, la IA de Elon Musk
La Inteligencia Artificial de la red social X, ex Twitter, eligió al mejor balneario de Mar del Plata para este verano.
El mejor balneario de Mar del Plata considerando la relación precio-servicios en la temporada de verano 2025-2026 es el Balneario 12 (B12) del Complejo Punta Mogotes, según indica la Inteligencia Artificial de X, la red social de Elon Musk.
"Este balneario destaca repetidamente en opiniones, reseñas y comparaciones recientes por ofrecer precios más accesibles (por ejemplo, alrededor de $80.000 por día para carpa, muy por debajo de la inflación y competidores), sin sacrificar calidad", indica la IA de X.
Servicios destacados del B12 de Mar del Plata
- Carpas amplias
- Baños y duchas en buen estado
- Piscinas climatizadas
- Canchas deportivas (fútbol, vóley, tenis, básquet)
- Parador gastronómico con precios competitivos
- Atención constante y ambiente familiar
Está ubicado en la zona sur (Punta Mogotes), con playas amplias, menos concurridas que las céntricas (como Bristol o Varese) y más tranquilas que las exclusivas del sur (como Playa Grande).
Otras opciones recomendadas según preferencias
- Si buscás tranquilidad y aún mejor costo-beneficio → Balnearios del sur más alejado (como Serena, San Jacinto o Faro Norte): menos gente, playas extensas y precios bajos, aunque con servicios más básicos.
- Si priorizás cercanía al centro y servicios premium → Zonas como Varese, La Perla o Bristol: más caros, pero con buena infraestructura y proximidad hotelera/gastronómica.
- Si querés lujo → Playa Grande: servicios top, pero precios significativamente más altos (hasta el doble o triple).
