MinutoUno

Tormentas inesperadas antes de fin de año: qué día lloverá en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Sociedad

De acuerdo a la previsión meteorológica de Meteored, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá lluvias en las próximas horas. Los detalles.

Se esperan lluvias en el AMBA.

Se esperan lluvias en el AMBA.

Sumado al extremo calor que padece el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por estas horas, recientemente se sumó una nueva previsión meteorológica que detalló el sitio Meteored: llegan las lluvias en las últimas horas del año.

Con temperaturas que rozarán los 40°, porteños y bonaerenses deberán prepararse también para las precipitaciones, que traerán el alivio.

lluvia calor CABA

Cuándo lloverá en el AMBA, según Meteored

De acuerdo al sitio especializado en el estudio del clima, este miércoles 31 de diciembre lloverá alrededor de las 20 horas, justo cuando las familias argentinas estarán preparando la mesa para celebrar el cierre de año, por lo que se estima que la cena deberá ser puertas para adentro.

image

Para esa hora, la sensación térmica rondará los 33 grados, aunque horas previas la Ciudad será un verdadero infierno.

image

Cuál es la sensación térmica esperada para este miércoles 31 de diciembre

Se viene un clima bravo para los dos últimos días del año: este martes 30, el termómetro oscilará entre los 26° y 37°, mientras que el miércoles 31, la temperatura mínima rondará los 27° y la máxima se ubicará en 38°. De manera que la celebración de fin de año deberá ser con pileta, aire acondicionado o un ventilador gigante.

Sin embargo, el dato más preocupante de la última jornada del 2025 es la sensación térmica que, como se sabe, siempre se ubica por encima de la temperatura oficial. De hecho, para este miércoles se estima que alcance picos de entre 38° y 40° debido a la alta humedad y la persistencia de una masa de aire cálido.

image

Se estima que alcance picos de entre 38°C y 40°C debido a la alta humedad y la persistencia de una masa de aire cálido.

Recomendaciones ante el calor extremo

  • Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
  • Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
  • Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas