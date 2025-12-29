Tormentas inesperadas antes de fin de año: qué día lloverá en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
De acuerdo a la previsión meteorológica de Meteored, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá lluvias en las próximas horas. Los detalles.
Sumado al extremo calor que padece el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por estas horas, recientemente se sumó una nueva previsión meteorológica que detalló el sitio Meteored: llegan las lluvias en las últimas horas del año.
Con temperaturas que rozarán los 40°, porteños y bonaerenses deberán prepararse también para las precipitaciones, que traerán el alivio.
Cuándo lloverá en el AMBA, según Meteored
De acuerdo al sitio especializado en el estudio del clima, este miércoles 31 de diciembre lloverá alrededor de las 20 horas, justo cuando las familias argentinas estarán preparando la mesa para celebrar el cierre de año, por lo que se estima que la cena deberá ser puertas para adentro.
Para esa hora, la sensación térmica rondará los 33 grados, aunque horas previas la Ciudad será un verdadero infierno.
Cuál es la sensación térmica esperada para este miércoles 31 de diciembre
Se viene un clima bravo para los dos últimos días del año: este martes 30, el termómetro oscilará entre los 26° y 37°, mientras que el miércoles 31, la temperatura mínima rondará los 27° y la máxima se ubicará en 38°. De manera que la celebración de fin de año deberá ser con pileta, aire acondicionado o un ventilador gigante.
Sin embargo, el dato más preocupante de la última jornada del 2025 es la sensación térmica que, como se sabe, siempre se ubica por encima de la temperatura oficial. De hecho, para este miércoles se estima que alcance picos de entre 38° y 40° debido a la alta humedad y la persistencia de una masa de aire cálido.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
