Tormentas inesperadas antes de fin de año: qué día lloverá en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Sin embargo, el dato más preocupante de la última jornada del 2025 es la sensación térmica que, como se sabe, siempre se ubica por encima de la temperatura oficial. De hecho, para este miércoles se estima que alcance picos de entre 38° y 40° debido a la alta humedad y la persistencia de una masa de aire cálido.

Recomendaciones ante el calor extremo

Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.

no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas. Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.

permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios. Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.