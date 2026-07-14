Promociones en lavarropas: cuál es el supermercado que los tiene a bajo precio

Siam LSI-LF6510B2 (6,5 kg, carga frontal): $585.999 , con 43% de descuento .

(6,5 kg, carga frontal): , con . Drean LFDR0914ISG0 (9 kg, Inverter): $899.999 , con 39% de descuento y 9 cuotas sin interés .

(9 kg, Inverter): , con y . Siam LSI-SS05B (5 kg, semiautomático): $225.999 , con 38% de descuento .

(5 kg, semiautomático): , con . Drean LCFDR1012SB0 EcoInverter (10,5 kg): $919.999 , con 35% de descuento .

(10,5 kg): , con . Philco PHCS1402B2 (9,5 kg): $820.999 , con 34% de descuento y 3 cuotas sin interés .

(9,5 kg): , con y . Combo Lavasecarropas BGH Inverter (10 kg): $1.349.999 , con 33% de descuento .

(10 kg): , con . Siam LSI-SS010BM (10 kg, semiautomático): $293.999 , con 32% de descuento .

(10 kg, semiautomático): , con . BGH BWFE06W24AR (6 kg, Inverter): $729.999 , con 31% de descuento .

(6 kg, Inverter): , con . Drean LTDR87SG0 (8 kg, semiautomático): $299.999 , con 31% de descuento .

(8 kg, semiautomático): , con . Electrolux ELAF210B (10 kg, Inverter): $941.839, con 28% de descuento y financiación en cuotas.

Por su parte, Jumbo también ofrece descuentos de hasta el 20% en modelos Samsung, Whirlpool, Drean y Philco, mientras que ChangoMás presenta rebajas de hasta el 25%, incluyendo equipos automáticos, semiautomáticos y tecnología Inverter.

Cuáles son los lavarropas más baratos en oferta

Quienes buscan gastar lo menos posible pueden encontrar varias alternativas por debajo de los $300.000, principalmente en la categoría de lavarropas semiautomáticos.

Los modelos más económicos disponibles son:

Codini Silent 4051 (10 kg, ChangoMás): $169.999 .

(10 kg, ChangoMás): . Drean LRDR56SB (5 kg, Jumbo): $176.799 .

(5 kg, Jumbo): . Drean LRDR57SB0 (5 kg, Carrefour): $199.999 .

(5 kg, Carrefour): . Siam LSI-SS05B (5 kg, Carrefour): $225.999 .

(5 kg, Carrefour): . Siam LSI-SS010BM (10 kg, Carrefour): $293.999.

Las promociones muestran una amplia diferencia entre los equipos de entrada y los modelos automáticos con tecnología Inverter o función de lavado y secado, cuyos precios pueden superar el $1,7 millón.

Antes de realizar la compra, se recomienda verificar la disponibilidad de stock, las condiciones de financiación y la vigencia de cada promoción, ya que pueden variar según la sucursal y el canal de venta elegido.