Promociones en lavarropas: cuál es el supermercado que los tiene a bajo precio
Los descuentos alcanzan tanto a lavarropas de carga frontal como de carga superior, equipos con tecnología Inverter y modelos con función de lavado y secado.
Las principales cadenas de supermercados renovaron sus ofertas en electrodomésticos y lanzaron importantes descuentos en lavarropas automáticos, semiautomáticos y lavasecarropas. Entre las promociones más destacadas aparecen rebajas de hasta el 43%, cuotas sin interés y modelos desde los $169.999.
Carrefour, Jumbo y ChangoMás son algunas de las cadenas que actualizaron sus catálogos con equipos de marcas reconocidas como Drean, Samsung, Whirlpool, Siam, Philco, Electrolux, BGH, Gafa, TCL, Smartlife y Codini, ofreciendo opciones para distintos presupuestos y necesidades.
Además, algunos productos pueden abonarse en cuotas sin interés, dependiendo del supermercado y del medio de pago utilizado.
Carrefour ofrece descuentos de hasta el 43% en lavarropas
Carrefour es la cadena que reúne las promociones más importantes, con rebajas que llegan hasta el 43% sobre el precio original de algunos modelos.
Entre las ofertas más destacadas se encuentran:
- Siam LSI-LF6510B2 (6,5 kg, carga frontal): $585.999, con 43% de descuento.
- Drean LFDR0914ISG0 (9 kg, Inverter): $899.999, con 39% de descuento y 9 cuotas sin interés.
- Siam LSI-SS05B (5 kg, semiautomático): $225.999, con 38% de descuento.
- Drean LCFDR1012SB0 EcoInverter (10,5 kg): $919.999, con 35% de descuento.
- Philco PHCS1402B2 (9,5 kg): $820.999, con 34% de descuento y 3 cuotas sin interés.
- Combo Lavasecarropas BGH Inverter (10 kg): $1.349.999, con 33% de descuento.
- Siam LSI-SS010BM (10 kg, semiautomático): $293.999, con 32% de descuento.
- BGH BWFE06W24AR (6 kg, Inverter): $729.999, con 31% de descuento.
- Drean LTDR87SG0 (8 kg, semiautomático): $299.999, con 31% de descuento.
- Electrolux ELAF210B (10 kg, Inverter): $941.839, con 28% de descuento y financiación en cuotas.
Por su parte, Jumbo también ofrece descuentos de hasta el 20% en modelos Samsung, Whirlpool, Drean y Philco, mientras que ChangoMás presenta rebajas de hasta el 25%, incluyendo equipos automáticos, semiautomáticos y tecnología Inverter.
Cuáles son los lavarropas más baratos en oferta
Quienes buscan gastar lo menos posible pueden encontrar varias alternativas por debajo de los $300.000, principalmente en la categoría de lavarropas semiautomáticos.
Los modelos más económicos disponibles son:
- Codini Silent 4051 (10 kg, ChangoMás): $169.999.
- Drean LRDR56SB (5 kg, Jumbo): $176.799.
- Drean LRDR57SB0 (5 kg, Carrefour): $199.999.
- Siam LSI-SS05B (5 kg, Carrefour): $225.999.
- Siam LSI-SS010BM (10 kg, Carrefour): $293.999.
Las promociones muestran una amplia diferencia entre los equipos de entrada y los modelos automáticos con tecnología Inverter o función de lavado y secado, cuyos precios pueden superar el $1,7 millón.
Antes de realizar la compra, se recomienda verificar la disponibilidad de stock, las condiciones de financiación y la vigencia de cada promoción, ya que pueden variar según la sucursal y el canal de venta elegido.
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