Liquidación de electrodomésticos: los supermercados que rematan lavarropas y secarropas con rebajas
Las promociones incluyen equipos automáticos, semiautomáticos, lavasecarropas y modelos con tecnología Inverter, además de opciones de financiación en cuotas sin interés.
Las principales cadenas de supermercados lanzaron una nueva campaña de ofertas en lavarropas y secarropas, con descuentos que alcanzan hasta el 43% y modelos disponibles desde $169.999 Carrefour,
Jumbo y ChangoMás concentran las principales rebajas de julio, con marcas reconocidas como Samsung, Drean, Whirlpool, Electrolux, BGH, Philco, Gafa, Siam, TCL, Smartlife y Codini. La disponibilidad puede variar según la sucursal o la tienda online de cada cadena.
Carrefour ofrece descuentos de hasta 43% en lavarropas
Carrefour es una de las cadenas con las rebajas más importantes, especialmente en modelos de carga frontal y equipos con tecnología Inverter.
Entre las principales promociones se encuentran:
- Siam LSI-LF6510B2 (6,5 kg, carga frontal): $585.999, con 43% de descuento.
- Drean LFDR0914ISG0 (9 kg, Inverter): $899.999, con 39% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés.
- Siam LSI-SS05B (semiautomático, 5 kg): $225.999, con 38% de descuento.
- Drean LCFDR1012SB0 (10,5 kg EcoInverter): $919.999, con 35% de descuento.
- Philco PHCS1402B2 (9,5 kg): $820.999, con 34% de descuento.
- Combo lavasecarropas BGH Inverter 10 kg: $1.349.999, con 33% de descuento.
- BGH BWFE06W24AR (6 kg Inverter): $729.999, con 31% de descuento.
- Electrolux ELAF210B (10 kg Inverter): $941.839, con 28% de descuento y financiación en cuotas.
Además, varios de estos productos cuentan con planes de 3 o 9 cuotas sin interés, dependiendo del modelo seleccionado.
Jumbo también ofrece promociones en equipos de Samsung, Whirlpool, Drean y Philco, con rebajas de hasta el 20%, mientras que ChangoMás suma descuentos de hasta el 25% en lavarropas automáticos y semiautomáticos de distintas capacidades.
Cuáles son los lavarropas más baratos que se consiguen en oferta en los supermercados
Entre todas las promociones disponibles, estos son algunos de los modelos más económicos:
- Codini Silent 4051 semiautomático de 10 kg (ChangoMás): $169.999.
- Drean LRDR56SB semiautomático de 5 kg (Jumbo): $176.799.
- Drean LRDR57SB0 semiautomático de 5 kg (Carrefour): $199.999.
- Siam LSI-SS05B semiautomático de 5 kg (Carrefour): $225.999.
- Siam LSI-SS010BM semiautomático de 10 kg (Carrefour): $293.999.
Para quienes buscan equipos automáticos, también hay opciones con descuentos destacados, como el Siam LSI-F6510B2 de 6,5 kg en ChangoMás por $449.999, el Gafa LFG06W Inverter de 6 kg por $472.499 y el Whirlpool WNQ80BBDNA de 8 kg en Jumbo por $799.999.
Con estas promociones, los consumidores pueden acceder a lavarropas y secarropas con importantes rebajas, financiación en cuotas y una amplia variedad de modelos, desde equipos básicos para el hogar hasta opciones premium con funciones inteligentes y tecnología Inverter.
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