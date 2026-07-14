Liquidación de electrodomésticos: los supermercados que rematan lavarropas y secarropas con rebajas

Jumbo también ofrece promociones en equipos de Samsung, Whirlpool, Drean y Philco, con rebajas de hasta el 20%, mientras que ChangoMás suma descuentos de hasta el 25% en lavarropas automáticos y semiautomáticos de distintas capacidades.

Cuáles son los lavarropas más baratos que se consiguen en oferta en los supermercados

Entre todas las promociones disponibles, estos son algunos de los modelos más económicos:

Codini Silent 4051 semiautomático de 10 kg (ChangoMás): $169.999 .

semiautomático de 10 kg (ChangoMás): . Drean LRDR56SB semiautomático de 5 kg (Jumbo): $176.799 .

semiautomático de 5 kg (Jumbo): . Drean LRDR57SB0 semiautomático de 5 kg (Carrefour): $199.999 .

semiautomático de 5 kg (Carrefour): . Siam LSI-SS05B semiautomático de 5 kg (Carrefour): $225.999 .

semiautomático de 5 kg (Carrefour): . Siam LSI-SS010BM semiautomático de 10 kg (Carrefour): $293.999.

Para quienes buscan equipos automáticos, también hay opciones con descuentos destacados, como el Siam LSI-F6510B2 de 6,5 kg en ChangoMás por $449.999, el Gafa LFG06W Inverter de 6 kg por $472.499 y el Whirlpool WNQ80BBDNA de 8 kg en Jumbo por $799.999.

Con estas promociones, los consumidores pueden acceder a lavarropas y secarropas con importantes rebajas, financiación en cuotas y una amplia variedad de modelos, desde equipos básicos para el hogar hasta opciones premium con funciones inteligentes y tecnología Inverter.