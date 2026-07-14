La NASA revela impactante mapa satelital: cómo se movió la tierra después de los terremotos en Sudamérica
A través de una técnica conocida como interferometría de radar lograron elaborar mapas que muestran cómo distintas zonas del terreno se elevaron, descendieron o se desplazaron luego de los sismos.
La NASA dio a conocer un impactante análisis satelital que permitió observar con un nivel de detalle sin precedentes cómo se desplazó la superficie terrestre tras los fuertes terremotos que afectaron al norte de Venezuela. Gracias a imágenes obtenidas desde el espacio, los científicos detectaron deformaciones horizontales y verticales en la corteza terrestre provocadas por los movimientos sísmicos.
El estudio fue realizado por especialistas del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, quienes utilizaron información recolectada por los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA).
Radiografía geológica: ¿para qué sirven estos datos en la emergencia?
Los mapas elaborados por la NASA no solo permiten visualizar el impacto de los terremotos sobre la superficie terrestre, sino que también representan una herramienta clave para las tareas de emergencia y la planificación futura.
La tecnología InSAR compara imágenes captadas antes y después del evento sísmico para detectar desplazamientos de apenas unos milímetros. De esa manera, los investigadores pueden identificar qué sectores del terreno sufrieron mayores deformaciones y cómo reaccionaron las placas tectónicas involucradas.
Entre las principales aplicaciones de estos datos se destacan:
- Monitorear las fallas geológicas, permitiendo conocer cómo se comportaron las fracturas activadas por el terremoto.
- Evaluar el riesgo de nuevas réplicas, al analizar la tensión acumulada en las placas tectónicas.
- Planificar la reconstrucción, identificando qué zonas permanecen inestables y podrían representar un peligro para futuras construcciones.
- Facilitar las tareas de rescate, especialmente en áreas de difícil acceso donde los daños impiden realizar evaluaciones rápidas desde tierra.
Los especialistas explicaron que este tipo de imágenes satelitales resulta especialmente útil en grandes catástrofes, ya que permite obtener información precisa incluso cuando las rutas, las comunicaciones o la infraestructura quedaron gravemente afectadas.
Además, el análisis permitió comprender con mayor precisión la magnitud de los desplazamientos provocados por la interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamericana, responsables de la intensa actividad sísmica registrada en esa región.
El uso combinado de satélites, radares y modelos geológicos continúa consolidándose como una de las herramientas más importantes para estudiar terremotos de gran magnitud. Según la NASA, este tipo de información no solo ayuda a comprender mejor cómo responde la corteza terrestre frente a estos fenómenos, sino que también contribuye a mejorar los sistemas de prevención, evaluación de riesgos y respuesta ante futuras emergencias naturales.
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