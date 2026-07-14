La NASA revela impactante mapa satelital: cómo se movió la tierra después de los terremotos en Sudamérica

Monitorear las fallas geológicas , permitiendo conocer cómo se comportaron las fracturas activadas por el terremoto.

, permitiendo conocer cómo se comportaron las fracturas activadas por el terremoto. Evaluar el riesgo de nuevas réplicas , al analizar la tensión acumulada en las placas tectónicas.

, al analizar la tensión acumulada en las placas tectónicas. Planificar la reconstrucción , identificando qué zonas permanecen inestables y podrían representar un peligro para futuras construcciones.

, identificando qué zonas permanecen inestables y podrían representar un peligro para futuras construcciones. Facilitar las tareas de rescate, especialmente en áreas de difícil acceso donde los daños impiden realizar evaluaciones rápidas desde tierra.

Los especialistas explicaron que este tipo de imágenes satelitales resulta especialmente útil en grandes catástrofes, ya que permite obtener información precisa incluso cuando las rutas, las comunicaciones o la infraestructura quedaron gravemente afectadas.

Además, el análisis permitió comprender con mayor precisión la magnitud de los desplazamientos provocados por la interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamericana, responsables de la intensa actividad sísmica registrada en esa región.

El uso combinado de satélites, radares y modelos geológicos continúa consolidándose como una de las herramientas más importantes para estudiar terremotos de gran magnitud. Según la NASA, este tipo de información no solo ayuda a comprender mejor cómo responde la corteza terrestre frente a estos fenómenos, sino que también contribuye a mejorar los sistemas de prevención, evaluación de riesgos y respuesta ante futuras emergencias naturales.