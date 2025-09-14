Qué hacer antes de las elecciones de octubre: ¿es mejor el dólar o las criptomonedas?
El Gobierno de Javier Milei sufrió una fuerte derrota, donde ganó Fuerza Patria, en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.
El golpe electoral al oficialismo en las urnas se vio reflejado en el valor del dólar cripto y oficial, los cuales están por encima de los $1460, ambos por encima del techo de la banda de $1400.
Se debe recordar que la cotización del dólar cripto no duerme, y por eso anticipó a modo de profecía lo que sucedería una vez que abriese la plaza local.
Qué conviene comprar antes de las elecciones
Marcos Zocaro, asesor tributario y experto en el mundo cripto, explica que el ahorrista argentino siempre recurre al dólar y que los inversores suelen dolarizar sus carteras, ya que asegura que mantenerse en pesos en medio de tanta incertidumbre política puede resultar riesgoso.
"Y si bien faltan varias semanas para las elecciones de octubre, lo que sucedió en PBA marca fuertemente las expectativas de las elecciones nacionales de medio término. Y sin fuerza en el Congreso, será difícil implementar las reformas que el mercado pide", subrayó Zocaro.
Por su parte, Julián Colombo, Director General de Bitso Argentina, suma a la charla que actualmente en Bitso el dólar cripto cotiza en torno a $1416, y que este tipo de activo es el preferido de los argentinos, ya que en el primer semestre del año el 85% de las compras de criptomonedas en el país fueron de USDT o USDC.
Las ventajas de comprar dólar cripto
Axel Becker, Key Opinion Leader Crypto, añade que dentro de las principales ventajas de comprar dólares cripto, sobre el oficial, se encuentra que su adquisición o venta puede hacerse en cualquier momento y a precio de mercado.
"A diferencia del dólar oficial, el dólar cripto posee mucha más liquidez y volatilidad, ya que varía minuto a minuto con lo que sucede en los mercados, además de estar muy arbitrado por estas características", explica.
Y finaliza: "Por competitividad entre las mismas empresas, se consigue un precio mejor tanto para la compra como para la venta, a diferencia del oficial. Además, los dólares cripto se pueden transferir a cualquier parte del mundo, sin costos ni trabas que posee esta acción dentro de una maniobra bancaria, la cual a veces tampoco se puede hacer de forma oficial".
