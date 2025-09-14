Qué hacer antes de las elecciones de octubre: ¿es mejor el dólar o las criptomonedas?

Por su parte, Julián Colombo, Director General de Bitso Argentina, suma a la charla que actualmente en Bitso el dólar cripto cotiza en torno a $1416, y que este tipo de activo es el preferido de los argentinos, ya que en el primer semestre del año el 85% de las compras de criptomonedas en el país fueron de USDT o USDC.

Las ventajas de comprar dólar cripto

Axel Becker, Key Opinion Leader Crypto, añade que dentro de las principales ventajas de comprar dólares cripto, sobre el oficial, se encuentra que su adquisición o venta puede hacerse en cualquier momento y a precio de mercado.

"A diferencia del dólar oficial, el dólar cripto posee mucha más liquidez y volatilidad, ya que varía minuto a minuto con lo que sucede en los mercados, además de estar muy arbitrado por estas características", explica.

Y finaliza: "Por competitividad entre las mismas empresas, se consigue un precio mejor tanto para la compra como para la venta, a diferencia del oficial. Además, los dólares cripto se pueden transferir a cualquier parte del mundo, sin costos ni trabas que posee esta acción dentro de una maniobra bancaria, la cual a veces tampoco se puede hacer de forma oficial".