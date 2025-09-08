Qué hacer con el Bitcoin: ¿es momento de comprar o de esperar?

Esa transferencia de capital dibuja una rotación clara desde Bitcoin hacia Ethereum.

Los datos de acumulación en las direcciones más grandes muestran que los grandes holders no han liquidado masivamente. Ese comportamiento suele interpretarse como una señal de fe estructural en el activo, lo que abre un escenario de posibles compras "en rebote fuerte".

El calendario laboral y los informes económicos podrían cambiar el humor de la Fed (y el precio de Bitcoin) en cuestión de minutos.

Cada vez que el precio se acerca a u$s 105.000 y u$s 108.000 aparecen manos compradoras, lo que convierte a ese rango en la primera zona de oportunidad.

Un escalón más abajo está el gran número redondo que nadie quiere ver perforado. Los u$s 100.000 funcionan como soporte psicológico y como barrera que separa un mercado débil de un derrumbe más profundo.

Si se llega a perder ese nivel, la ola de ventas puede ser automática y los precios quedarían a la deriva, con los ahorristas minoristas siempre corriendo desde atrás.

En la otra punta de la cancha aparece la resistencia (techo) inmediata que se ubica entre u$s 110.500 y u$s 112.000. Superar ese nivel con fuerza sería una señal de que el rebote tiene chance de sostenerse, y recién ahí se abre la puerta para pensar en un objetivo de u$s 120.000, valor en el que más de un operador aprovecharía para asegurar ganancias parciales antes de que vuelva la toma de beneficios.

La primera regla es comprar de manera escalonada cuando el precio se mueve en la zona de u$s 105.000 y u$s 108.000, porque entrar de a poco permite suavizar los riesgos y evitar quedar atrapado si la baja continúa.

La tercera regla es fijar un objetivo de ganancia y respetarlo. Si el precio llega a u$s 120.000, lo más sensato es vender una parte, asegurar un rendimiento concreto y dejar el resto a largo plazo. De esa manera se gana tranquilidad, se evita quedar con las manos vacías y al mismo tiempo se mantiene una ficha en juego por si aparece un rebote más largo.

El error más común de quienes recién arrancan es mirar la cotización todos los días, incluso varias veces por jornada, y terminar reaccionando de manera emocional a cada vaivén. En un mercado tan volátil, lo que se necesita no es ansiedad sino paciencia.

La historia de Bitcoin está llena de ejemplos donde, tras caídas violentas que parecían el fin del mundo, vinieron recuperaciones mucho más fuertes de lo esperado. Por eso, el secreto pasa por no comprometer más dinero del que uno está dispuesto a perder y sostener posiciones razonables que puedan atravesar tormentas.

Momento de comprar, mantener o vender

Con Bitcoin moviéndose en torno a los u$s 109.000, la respuesta concreta es la siguiente. Hoy no tiene demasiado sentido vender porque no hay señales de derrumbe definitivo y tampoco conviene quedarse quieto esperando el "precio perfecto" que puede nunca llegar.

Lo más lógico es comprar de a poco y mantener la posición, siempre con la idea de que este es un activo volátil que puede bajar en el corto plazo pero que a lo largo de los años mostró una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido.