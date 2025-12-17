Incendio trágico en un geriátrico de Mar del Plata: murieron tres mujeres
Otra mujer se encuentra en grave estado y doce policías, que acudieron al rescate de las víctimas, tuvieron que ser internados por intoxicación.
Tres mujeres murieron en un trágico incendio que se desató en un geriátrico del barrio La Perla, en la ciudad de Mar del Plata. Varias personas se encuentran internadas, entre ellas otra mujer en muy grave estado y doce policías que ingresaron al establecimiento para ayudar a los damnificados.
La tragedia tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles en el geriátrico “Sagrada Familia”, ubicado en la calle Jujuy al 1100, entre 11 de Septiembre y Balcarce. El incendio se inició en una habitación del primer piso del establecimiento alrededor de la 1.30 y rápidamente se extendió hacia los demás cuartos.
Dos dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar el foco ígneo mientras personal del SAME de Mar del Plata acudió a la asistencia de las víctimas.
En una de las habitaciones hallaron a tres mujeres sin vida, dos de 95 años y una de 80. En tanto, otra mujer de 79 años fue trasladada de urgencia y en muy grave estado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permanece internada con asistencia respiratoria mecánica, informaron en C5N.
En tanto, doce policías fueron trasladados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad producto de la intoxicación por el humo inhalado durante el rescate de residentes y empleados del lugar. Aunque varios permanecen internados en observación, se informó que la mayoría se encuentra fuera de peligro.
La residencia cuenta con tres plantas más una terraza y tiene un total de 27 habitaciones. En el lugar vivían 38 ancianos, de los cuales solo cuatro fueron retirados por sus familiares. El resto fue reubicado en otros geriátricos de la zona.
“Cuando hablamos de evacuación, para quienes no tienen problemas motores no representa mayores inconvenientes salir de un lugar confinado a la vía pública, pero acá estamos hablando de una población muy vulnerable”, expresó el secretario de Seguridad de Mar del Plata, Rodrigo Goncalvez.
Detalló que el incendio comenzó “en un primer piso, en una habitación. El foco ígneo quedó circunscripto a dos habitaciones, la que se inició y otra afectada, además de parte de un pasillo en común”.
El funcionario destacó la implementación del protocolo de evacuación, aunque no dejó de remarcar que se trató de "un hecho lamentable, de esos que nadie quiere pasar". "Hubo adultos mayores evacuados y ese trabajo es muy difícil. La labor del SAME fue impecable, hay mucha atención psicológica y está la secretaria de Salud Viviana Bernabei todavía activa", agregó el funcionario.
Goncalvez también remarcó el rol clave del personal de tránsito y de la policía, quienes fueron los primeros en llegar al lugar y darles aviso a las demás autoridades para evacuar a los damnificados.
Los motivos por los cuales se originó el incendio aún son materia de investigación y se aguardan los resultados de las pericias para determinar las causas del fatal siniestro.
