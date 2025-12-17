Incendio trágico en un geriátrico de Mar del Plata: murieron tres mujeres

incendio geriatrico mar del plata (1) Foto: gentileza 0223

La residencia cuenta con tres plantas más una terraza y tiene un total de 27 habitaciones. En el lugar vivían 38 ancianos, de los cuales solo cuatro fueron retirados por sus familiares. El resto fue reubicado en otros geriátricos de la zona.

“Cuando hablamos de evacuación, para quienes no tienen problemas motores no representa mayores inconvenientes salir de un lugar confinado a la vía pública, pero acá estamos hablando de una población muy vulnerable”, expresó el secretario de Seguridad de Mar del Plata, Rodrigo Goncalvez.

Detalló que el incendio comenzó “en un primer piso, en una habitación. El foco ígneo quedó circunscripto a dos habitaciones, la que se inició y otra afectada, además de parte de un pasillo en común”.

El funcionario destacó la implementación del protocolo de evacuación, aunque no dejó de remarcar que se trató de "un hecho lamentable, de esos que nadie quiere pasar". "Hubo adultos mayores evacuados y ese trabajo es muy difícil. La labor del SAME fue impecable, hay mucha atención psicológica y está la secretaria de Salud Viviana Bernabei todavía activa", agregó el funcionario.

Goncalvez también remarcó el rol clave del personal de tránsito y de la policía, quienes fueron los primeros en llegar al lugar y darles aviso a las demás autoridades para evacuar a los damnificados.

Los motivos por los cuales se originó el incendio aún son materia de investigación y se aguardan los resultados de las pericias para determinar las causas del fatal siniestro.